Россия объявила в розыск сенатора США из-за «русофобии»

Американский сенатор Линдси Грэм посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российские чиновники изречения американского политика восприняли как "русофобские" и объявили его в розыск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Сенатор США Линдси Грэм. Фото из открытых источников

Сенатор США указал, что помощь для Украины в размере 38 млрд долларов является одной из лучших трат средств. Дальше в разговоре Грэм вспомнил, что раньше американцы переживали время, когда им приходилось драться или быть мертвыми. На что Зеленский ответил, что американцы теперь свободны, а украинцы обретают свою свободу. В свою очередь Грэм добавил, что "россияне умирают" из-за войны.

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Кремлевские политики объединили два разных предложения, утверждая, что Линдси Грэм указал на то, что американские деньги якобы являются лучшей инвестицией для смерти россиян. Таким образом, Песков, Медведев истерически отреагировали на слова сенатора США, а российские пропагандисты назвали такие высказывания русофобскими.

"МВД России объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма, в отношении которого накануне глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний", — сообщают российские СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Линдси Грэм отреагировал на истерическую реакцию российских политиков. Сенатор США указал, что Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину "плевать на российских солдат".

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который резко высказался о президентке Европейской комиссии и указал нужны сейчас мирные переговоры между Украиной и Россией.