logo

BTC/USD

87768

ETH/USD

2946.48

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия отреагировала на новый мирный план: готова ли Москва к уступкам
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия отреагировала на новый мирный план: готова ли Москва к уступкам

Россия приветствует мирные усилия США, но отказывается от любых уступок по войне против Украины.

26 ноября 2025, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Кремле поддерживают дипломатические усилия Вашингтона, направленные на окончание войны против Украины. Однако российский дипломат указал, что Москва не собирается идти на какие-либо уступки в новом мирном плане.

Россия отреагировала на новый мирный план: готова ли Москва к уступкам

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков прокомментировал обновленный мирный план, измененный после переговоров Украины и США в Женеве. По его словам, Москва приветствует поиск дипломатических путей, однако не планирует отойти от своих целей.

"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения стоящих перед нами задач, в том числе в контексте "СВО", не может быть и речи", — сказал Рябков.

Кроме того, замминистра отметил, что Москва не готова публично обсуждать разные версии мирного плана по войне против Украины.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила проект мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа. В Кремле назвали документ "хорошей основой" для переговоров.

Однако обновленный документ, сокращенный после консультаций с Украиной, встретил жесткую критику Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивает "выморивание духа и буквы Анкориджа", что означает отвержение новой версии мирного плана.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о трех пунктах мирного плана, где Украина и США не достигли согласия.

Также "Комментарии" писали, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф советовал Кремлю, как правильно улестить Трампа в вопросах продвижения их мирного плана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости