Россия отреагировала на новый мирный план: готова ли Москва к уступкам

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Кремле поддерживают дипломатические усилия Вашингтона, направленные на окончание войны против Украины. Однако российский дипломат указал, что Москва не собирается идти на какие-либо уступки в новом мирном плане.

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков прокомментировал обновленный мирный план, измененный после переговоров Украины и США в Женеве. По его словам, Москва приветствует поиск дипломатических путей, однако не планирует отойти от своих целей.

"Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения стоящих перед нами задач, в том числе в контексте "СВО", не может быть и речи", — сказал Рябков.

Кроме того, замминистра отметил, что Москва не готова публично обсуждать разные версии мирного плана по войне против Украины.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила проект мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа. В Кремле назвали документ "хорошей основой" для переговоров.

Однако обновленный документ, сокращенный после консультаций с Украиной, встретил жесткую критику Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивает "выморивание духа и буквы Анкориджа", что означает отвержение новой версии мирного плана.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о трех пунктах мирного плана, где Украина и США не достигли согласия.

Также "Комментарии" писали, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф советовал Кремлю, как правильно улестить Трампа в вопросах продвижения их мирного плана.