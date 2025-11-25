Стали відомі три пункти мирного плану, де Україна та США не досягли згоди

США та Україна узгодили більшість положень нового мирного плану, однак принаймні три критичні питання залишаються без спільної позиції. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів у Женеві. Хоча документ уже скорочено до 19 пунктів і значна його частина погоджена, найскладніші політичні моменти продовжують блокувати остаточне затвердження.

Андрій Єрмак та Марко Рубіо обговорювали мирний план. Фото з відкритих джерел

Територіальні поступки України

За даними CNN найбільш суперечливим пунктом залишається американська пропозиція передати Росії частину українських територій, які вона не окупувала.

"Було б дуже неправильно сказати, що ми маємо версію, яка прийнятна для України", – сказав дипломат.

Обмеження чисельності ЗСУ

Другий пункт розбіжностей стосується обмеження чисельності української армії до 600 тисяч військовослужбовців. Під час переговорів пролунала пропозиція змінити цю цифру, але Київ вважає її все ще неприйнятною й вимагає додаткових коригувань. Українська сторона наполягає, що питання обороноздатності не може бути обмеженим штучними рамками.

Прагнення України до НАТО

Третя принципова суперечність, це вимога США відмовитися від планів вступу до НАТО. За словами джерела, Київ вважає таку умову неприйнятною, адже вона створює "поганий прецедент", фактично надаючи Росії право вето на політику Альянсу. Україна підкреслює, що рішення щодо членства мають ухвалюватися державами-членами НАТО, а не країною-агресором.

Попри зближення позицій у більшості інших пунктів, ці три питання залишаються ключовими та потребують політичних рішень на рівні президентів. Очікується, що саме вони будуть обговорені на можливій майбутній зустрічі Зеленського та Трампа.

