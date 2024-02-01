Россия ответила на подготовку НАТО к мировой войне: что говорят в Кремле

В России прокомментировали информацию об опасениях стран НАТО и ЕС о том, что Москва может совершить нападение и на них. По словам представителей Кремля, эта информация мифическая.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Официальный представитель главного дипломатического ведомства России Мария Захарова на брифинге заявила, что ЕС пугают "мифической угрозой российской оккупации" и необходимостью готовиться к войне, чтобы якобы оправдать оказание помощи Украине в войне с РФ.

"Еще раз хотим призывать страны коллективного Запада, в первую очередь страны Европейского Союза: не навязывайте эту идеологию нам и не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране", – заявила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАТО "замаскировано" готовится к возможной войне с РФ , которая может состояться уже летом. Страны НАТО проводят крупнейшие со времен "холодной войны" учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца мая. В частности, военные страны Альянса будут учиться противодействовать российской агрессии. Как считает военный эксперт Иван Киричевский, таким образом страны НАТО "замаскированно" готовят свои силы к режиму полной боевой готовности на фоне опасений нападения России на страны, которые являются членами Альянса.

По мнению военного эксперта, европейцы готовятся к наземному наступлению РФ на страны НАТО летом этого года. Кроме того, он подчеркнул, что именно сейчас Украина является ведущим защитником Европы.

Также "Комментарии" сообщали о том, что масштабные учения НАТО вызвали в Кремле истерику. Большие военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, начавшиеся в ЕС. Комментируя это, в Кремле заявили об угрозе своей безопасности, потому что якобы Альянс является инструментом конфронтации. Такое заявление сделал спикер российского президента Дмитрий Песков.

