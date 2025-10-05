Россия озвучила жуткую угрозу нанести удар по этим 23 местам: опубликована карта

Рубрики
Россия обнародовала жуткую угрозу атаковать 23 объекта в Великобритании, что вызвало новое опасение по поводу Третьей мировой войны после того, как в интернете появилась тревожная карта потенциальных ударов. Предупреждение прозвучало от бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, угрожающего сделать Великобританию "смертельно опасной".
Дмитрий Рогозин. Фото из открытых источников
Дмитрий Рогозин в своем Telegram отреагировал на заявление бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призвавшего Запад "сделать Крым непригодным для жизни и нежизнеспособным с российской точки зрения".
В ответ Рогозин заявил, что Запад таким образом якобы показал свои "подлинные намерения", которые российский политик назвал "империалистическими". Кроме того, Рогозин заявил, что любое пребывание в Великобритании может оказаться опасным.
В следующем сообщении Рогозин опубликовал карту Великобритании, на которой обозначены 23 объекта, явно угрожая, что они могут стать целью РФ. Эти объекты представляют собой сочетание военных и промышленных центров в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии и были взяты непосредственно из документа правительства Великобритании "Оборонно-промышленная стратегия 2025".
Карта, которую опубликовал Рогозин угрожая Великобритании
Рогозина поддержал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, также пригрозивший Лондону.
Он продолжил угрожать запустить ядерные ракеты "Посейдон", из-за которых, по его словам, Великобритания может просто "перестать существовать" за одну ночь.
