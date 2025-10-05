logo

Россия озвучила жуткую угрозу нанести удар по этим 23 местам: опубликована карта
Россия озвучила жуткую угрозу нанести удар по этим 23 местам: опубликована карта

Дмитрий Рогозин обнародовал карту с 23 потенциальными целями в Великобритании после слов Бена Уоллеса о Крыме.

5 октября 2025, 12:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия обнародовала жуткую угрозу атаковать 23 объекта в Великобритании, что вызвало новое опасение по поводу Третьей мировой войны после того, как в интернете появилась тревожная карта потенциальных ударов. Предупреждение прозвучало от бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, угрожающего сделать Великобританию "смертельно опасной".

Россия озвучила жуткую угрозу нанести удар по этим 23 местам: опубликована карта

Дмитрий Рогозин. Фото из открытых источников

Дмитрий Рогозин в своем Telegram отреагировал на заявление бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призвавшего Запад "сделать Крым непригодным для жизни и нежизнеспособным с российской точки зрения".

В ответ Рогозин заявил, что Запад таким образом якобы показал свои "подлинные намерения", которые российский политик назвал "империалистическими". Кроме того, Рогозин заявил, что любое пребывание в Великобритании может оказаться опасным.

"Что у трезвого министра на уме, то у бывшего – на языке. Впрочем, это даже хорошо, что они раскрывают свои подлинные намерения. Это полезно прочитать тем, кто еще считает возможным примирение с империалистическими агрессорами. И мой совет нашим олигархам: не отправляйте детей учиться в Англию! Это смертельно опасно", – написал Рогозин.

В следующем сообщении Рогозин опубликовал карту Великобритании, на которой обозначены 23 объекта, явно угрожая, что они могут стать целью РФ. Эти объекты представляют собой сочетание военных и промышленных центров в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии и были взяты непосредственно из документа правительства Великобритании "Оборонно-промышленная стратегия 2025".

Россия озвучила жуткую угрозу нанести удар по этим 23 местам: опубликована карта - фото 2

Карта, которую опубликовал Рогозин угрожая Великобритании

Рогозина поддержал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, также пригрозивший Лондону.

"Дмитрий Рогозин сегодня опубликовал напоминания о целях в Британии, которые могут быть уничтожены первыми. Идиоты получат по заслугам", — сказал Соловьев.

Он продолжил угрожать запустить ядерные ракеты "Посейдон", из-за которых, по его словам, Великобритания может просто "перестать существовать" за одну ночь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на призыв сделать Крым "непригодным для жизни".

Также "Комментарии" писали, что Путин пригрозил США из-за возможности поставки Украине ракет Tomahawk.



