У Кремлі відреагували на заклик зробити Крим "непридатним для життя"

Пєсков не став коментувати слова ексміністра оборони Британії Воллеса, який запропонував знищити Крим.

1 жовтня 2025, 14:05
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився давати офіційний коментар на заяву колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про необхідність зробити Крим "непридатним для життя" росіян. За словами представника Путіна, це "дурні заяви".

У Кремлі відреагували на заклик зробити Крим "непридатним для життя"

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі відповів на питання щодо заяви Бена Воллеса про Крим.

"Давайте коментувати заяви чинних міністрів оборони. Щодо колишніх і тих, хто робить такі дурні заяви — не вважаємо за потрібне їх коментувати", — сказав Пєсков.

Бен Воллес під час виступу на Варшавському безпековому форумі закликав Захід надати Україні далекобійні ракети, зокрема Taurus, і натякнув на удари по Кримському мосту як способі змусити Путіна платити високу ціну. За словами Воллеса, Крим для російського диктатора "основа его", тому півострів потрібно зробити таким, щоб там "не можна було жити і функціонувати".

Попри заяви Воллеса про ракети Taurus, керівництво Німеччини наразі не надало їх у використання для України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі знову принизили президента США Дональда Трампа. Заступник Радбезу РФ Дмитро Медведєв натякнув на фейковість погроз американського лідера щодо відправки атомних підводних човнів до російських берегів.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі анонсували виступ Путіна, про який "говоритимуть у всьому світі". За словами Пєскова, російський диктатор виступить на "Валдаї", де буде говорити про "поліцентричний світ", однак більших деталей про промову Путіна речник Кремля не надав.



