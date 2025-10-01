У Кремлі відреагували на заклик зробити Крим "непридатним для життя"

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився давати офіційний коментар на заяву колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про необхідність зробити Крим "непридатним для життя" росіян. За словами представника Путіна, це "дурні заяви".

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі відповів на питання щодо заяви Бена Воллеса про Крим.

"Давайте коментувати заяви чинних міністрів оборони. Щодо колишніх і тих, хто робить такі дурні заяви — не вважаємо за потрібне їх коментувати", — сказав Пєсков.

Бен Воллес під час виступу на Варшавському безпековому форумі закликав Захід надати Україні далекобійні ракети, зокрема Taurus, і натякнув на удари по Кримському мосту як способі змусити Путіна платити високу ціну. За словами Воллеса, Крим для російського диктатора "основа его", тому півострів потрібно зробити таким, щоб там "не можна було жити і функціонувати".

Попри заяви Воллеса про ракети Taurus, керівництво Німеччини наразі не надало їх у використання для України.

