Россия перебросила в Крым войска с Северного Кавказа — СМИ

Соединения 58-й общевойсковой армии России перебросили с Северного Кавказа в оккупированный РФ Крым. Об этом сообщает росСМИ "Коммерсантъ".

Российские войска. Пресс-служба Минобороны РФ

По официальной версии, переброска связана с проведением учебных стрельб из противотанковых управляемых комплексов "Фагот" и "Хризантема". В эти же дни для проведения артиллерийских стрельб в акваторию Черного моря вышел отряд кораблей российского ВМФ, в том числе ракетных и десантных. В учениях задействованы также самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

Как сообщалось ранее, министр обороны России Сергей Шойгу официально признал, что к западным границам России уже переброшены две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция придерживается принципа непризнания незаконной аннексии полуострова Крым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Эрдоган отметил, что его государство поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он заявил о поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли Украины. В ходе встречи Зеленский рассказал Эрдогану о ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В свою очередь президент Турции акцентировал внимание на том, что необходимо решить ситуацию мирным путем в рамках международного законодательства.

Российской Федерации считают провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины, утверждая, что присутствует "высокий риск инцидентов". Такую позицию озвучил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как сообщали ранее, в

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!