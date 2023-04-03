Россия планирует создать флот субмарин, которые смогут нести ядерные суперторпеды "Посейдон"

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Slava Kot
Российская Федерация в январе сообщила, что изготовила первую серию ядерных торпед "Посейдон". Теперь в РФ заявили о дате создания флота из подлодок, которые будут содержать эти ракеты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Подводная лодка. Фото из открытых источников
Путин в 2019 году объявил о создании нового типа стратегического ядерного оружия под названием "Посейдон". После четырех лет разработок и экспериментов в январе 2023 г. РФ сообщила, что создала первую серию ядерных суперторпед "Посейдон".
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В конце марта стало известно о завершении работ по строительству береговой инфраструктуры на Камчатке. Там будет расположена база баллистических подлодок Тихоокеанского флота России.
В открытом доступе мало информации о ядерных суперторпедах "Посейдон", но аналитики сходятся в том, что это будет нечто среднее между торпедой и беспилотником, который можно будет запускать из атомной субмарины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США.
Также "Комментарии" писали об информации британской разведки, назвавшей самую распространенную небоевую причину потерь армии Российской Федерации. Оказалось, что это алкоголь. К другим проблемам также отнесли неправильное обращение с оружием, климатические факторы и ДТП.
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