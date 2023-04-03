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Россия планирует создать флот субмарин, которые смогут нести ядерные суперторпеды "Посейдон"

РФ готовится в конце 2024, в начале 2025 года сформировать дивизию подлодок, которые смогут нести ядерные суперторпеды "Посейдон"

сегодня, 13:25
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Автор:

Slava Kot

Российская Федерация в январе сообщила, что изготовила первую серию ядерных торпед "Посейдон". Теперь в РФ заявили о дате создания флота из подлодок, которые будут содержать эти ракеты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия планирует создать флот субмарин, которые смогут нести ядерные суперторпеды "Посейдон"

Подводная лодка. Фото из открытых источников

Путин в 2019 году объявил о создании нового типа стратегического ядерного оружия под названием "Посейдон". После четырех лет разработок и экспериментов в январе 2023 г. РФ сообщила, что создала первую серию ядерных суперторпед "Посейдон".


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В конце марта стало известно о завершении работ по строительству береговой инфраструктуры на Камчатке. Там будет расположена база баллистических подлодок Тихоокеанского флота России.

"Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идет о декабре 2024 года или первой половине 2025 года", — сообщают российские СМИ о формировании дивизии субмарин, переносящих торпеды "Посейдон".

В открытом доступе мало информации о ядерных суперторпедах "Посейдон", но аналитики сходятся в том, что это будет нечто среднее между торпедой и беспилотником, который можно будет запускать из атомной субмарины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США.

Также "Комментарии" писали об информации британской разведки, назвавшей самую распространенную небоевую причину потерь армии Российской Федерации. Оказалось, что это алкоголь. К другим проблемам также отнесли неправильное обращение с оружием, климатические факторы и ДТП.



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Источник: https://t.me/tass_agency/186546
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