Россия признает "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей - росСМИ (ОБНОВЛЕНО)

Псевдореспублики "ЛНР" и "ДНР" будут признаны Российской Федерацией в пределах соответствующих областей. Об этом РИА-Новости сообщил председатель комитета Государственной думы России по делам СНГ Леонид Калашников.

Владимир Путин - фото из открытых источников

В понедельник, 21 февраля, глава Кремля Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости "незамедлительно признать суверенитет "ЛНР" и "ДНР". В тот же вечер президент России поставил подпись под соответствующими указами.

Отметим, что изначально российские СМИ сообщали, что псевдореспублики будут признаны в тех границах, которые сейчас фактически установлены. В Кремле заявляли, что все другие территории "находится за рамками юридических действий".

ОБНОВЛЕНО. Позже глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в комментарии изданию "Подъем" заявил, что в соглашениях с "республиками" нет ни слова о границах, и ее демаркация – это забота Донецка и Луганска.

"Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Все остальное – это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, "ДНР" и "ЛНР"", – сказал он.

После того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании так называемых "ЛДНР" и о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса президент Украины Владимир Зеленский провел серию телефонных разговоров с мировыми лидерами и только потом обратился в своем видеообращении к украинскому народу. В обращении к украинцам Зеленский попытался ответить на вопрос "что будет дальше?"

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина последовательна в своих действиях. Страна хочет мира. Украина уже инициировала ряд встреч и консультаций: с государствами Совбеза ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Президент подчеркнул, Украина просит, чтобы на полную силу включилась в работу СММ ОБСЕ, чтобы не было провокаций и дальнейшей эскалации. Президент настаивает на встрече лидеров "Нормандского формата".

О том, что будет дальше, порталу "Комментарии" также рассказали эксперты.

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