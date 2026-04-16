Россия признала свое преступление, в котором обвиняла Украину: теперь заплатит компенсацию

Россия согласилась выплатить компенсацию Азербайджану за крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося в конце 2024 года. Соответствующая договоренность зафиксирована в совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран.

Россия выплатит компенсацию Азербайджану за сбитый самолет AZAL

В заявлении говорится об урегулировании последствий трагедии, произошедшей 25 декабря 2024 года. Тогда пассажирский самолет AZAL выполнял рейс из Баку в Грозный и потерпел крушение вблизи Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Согласно позиции азербайджанской стороны, причиной трагедии стало "внешнее физическое и техническое вмешательство". После продолжительных споров Россия фактически признала, что самолет был поражен системами противовоздушной обороны.

На начальном этапе российские официальные лица и государственные медиа выдвигали разные версии инцидента, от технической неисправности до якобы атаки украинского дрона. В то же время Баку настаивал исключительно на ответственности Москвы за сбитый самолет.

Спустя более 10 месяцев после инцидента глава Кремля Владимир Путин признал, что причиной падения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines стала работа российской ПВО. При этом российская сторона пыталась разъяснить инцидент влиянием войны и воздушных угроз в регионе.

