Росія визнала свій злочин, у якому звинувачувала Україну: тепер заплатить компенсацію

Росія погодилася виплатити компенсацію Азербайджану за катастрофу пасажирського літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), який розбився наприкінці 2024 року. Відповідна домовленість зафіксована у спільній заяві міністерств закордонних справ двох країн.

Росія виплатить компенсацію Азербайджану за збитий літак AZAL

У заяві йдеться про врегулювання наслідків трагедії, яка сталася 25 грудня 2024 року. Тоді пасажирський літак AZAL виконував рейс із Баку до Грозного та зазнав катастрофи поблизу Актау в Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Згідно з позицією азербайджанської сторони, причиною трагедії стало "зовнішнє фізичне та технічне втручання". Після тривалих суперечок Росія фактично визнала, що літак був уражений системами її протиповітряної оборони.

На початковому етапі російські офіційні особи та державні медіа висували різні версії інциденту, від технічної несправності до нібито атаки українського дрона. Водночас Баку наполягав виключно на відповідальності Москви за збитий літак.

Лише через 10 місяців після інциденту очільник Кремля Володимир Путін визнав, що причиною падіння літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines стала робота російської ППО. При цьому російська сторона намагалася пояснити інцидент впливом війни та повітряних загроз у регіоні.

