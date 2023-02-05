logo

BTC/USD

23184.28

ETH/USD

1648.45

LTC/USD

97.25

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия пытается "подкупить" африканские страны, чтобы получить голоса у ООН
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия пытается "подкупить" африканские страны, чтобы получить голоса у ООН

Россия подкупает голоса у ООН, путинский режим соблазняет Африку зерном и оружием

сегодня, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Россия пытается купить поддержку африканских стран и получить голоса на Генассамблее ООН. Путин предлагает этим странам инвестиции на льготных условиях, экспорт продовольствия и поставки оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на оппозиционные СМИ РФ.

Россия пытается "подкупить" африканские страны, чтобы получить голоса у ООН

Россия покупает страны Африки. Фото из открытых источников

Глава МИД России Сергей Лавров совершил визит в несколько африканских стран. Кремлевская пропаганда сообщала, что Россия возвращается к традиционным и тесным отношениям со странами Африки, однако влияние Москвы на этом континенте происходит не только из-за авторитета РФ, а посредством инвестиций. Только в 2022 году Россия экспортировала в Африку зерна на 2,5 млрд и оружия на несколько десятков миллиардов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как отмечают оппозиционные СМИ РФ, Москва предлагала Эритрее контракты в оборонной сфере, а африканская страна должна была воздержаться от голосования резолюции ООН против российской агрессии. Ангола должна была принять нейтральную позицию, за что Россия предлагала создание атомных и промышленных объектов и открытие новых культурных центров. Эсватине за такую же позицию Кремль предложил поставлять зерно и удобрения.

Для Демократической Республики Конго Россия предложила импорт товаров и возможность урегулировать кризис в Ливии. За это ДРК сохраняла статус нейтральности и установила бюст Гагарина в Киншасе, столице страны. Недавний визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве вероятно имеет такие же цели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лукашенко сострелили как героя в одной из стран Африки. Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о реакции России на новые санкции, введенные правительством Канады.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mozhemobyasnit/14576
Теги:
comments

Обсуждения

bess

сегодня, 14:07

Розпродаж! Норвежська Термобілизна для українських холодів (лише 690 грн.)------> https://e.vg/ntech

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!