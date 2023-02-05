Россия пытается "подкупить" африканские страны, чтобы получить голоса у ООН

Россия пытается купить поддержку африканских стран и получить голоса на Генассамблее ООН. Путин предлагает этим странам инвестиции на льготных условиях, экспорт продовольствия и поставки оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на оппозиционные СМИ РФ.

Россия покупает страны Африки. Фото из открытых источников

Глава МИД России Сергей Лавров совершил визит в несколько африканских стран. Кремлевская пропаганда сообщала, что Россия возвращается к традиционным и тесным отношениям со странами Африки, однако влияние Москвы на этом континенте происходит не только из-за авторитета РФ, а посредством инвестиций. Только в 2022 году Россия экспортировала в Африку зерна на 2,5 млрд и оружия на несколько десятков миллиардов.

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Как отмечают оппозиционные СМИ РФ, Москва предлагала Эритрее контракты в оборонной сфере, а африканская страна должна была воздержаться от голосования резолюции ООН против российской агрессии. Ангола должна была принять нейтральную позицию, за что Россия предлагала создание атомных и промышленных объектов и открытие новых культурных центров. Эсватине за такую же позицию Кремль предложил поставлять зерно и удобрения.

Для Демократической Республики Конго Россия предложила импорт товаров и возможность урегулировать кризис в Ливии. За это ДРК сохраняла статус нейтральности и установила бюст Гагарина в Киншасе, столице страны. Недавний визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве вероятно имеет такие же цели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лукашенко сострелили как героя в одной из стран Африки. Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о реакции России на новые санкции, введенные правительством Канады.