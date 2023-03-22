Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах

Между Японией и Россией существует давний спор из-за Курильских островов. Япония утверждает, что эта территория была аннексирована Россией. Теперь министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на одном из островов размещены береговые ракетные комплексы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото из открытых источников

Япония критикует Россию и открыто заявляет о своих территориальных претензиях на Курильские острова. Японцы утверждают, что эти территории были аннексированы Советским Союзом во время Второй мировой войны и до сих пор не вернулись под руководство азиатской страны. Именно территориальный спор не позволил подписать мирный договор между СССР и Японией после завершения Второй мировой войны.

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22 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия разворачивает дивизион ракетных систем береговой обороны "Бастион" на одном из Курильских островов, а именно Парамушир. По словам Шойгу, это часть глобальных инициатив от Российской Федерации, имеющая целью увеличить оборону в дальневосточных регионах страны.

Япония не претендует на все Курильские острова, а только на часть из них. Остров Парамушир не входит в круг интересов Японии и азиатская страна не называет его своей территорией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, пока лидер КНР Си Цзиньпин посетил своего авторитарного коллегу в Москве, конкурент Китая в азиатском регионе неожиданно прибыл в Украину.

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