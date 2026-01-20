Рубрики
Кравцев Сергей
Заяви європейських лідерів, зокрема генерального секретаря НАТО Марка Рютте, нібито свідчать про підготовку до війни з Росією. Відповідну заяву під час прес-конференції зробив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел
Під час виступу Сергій Лавров також заявив, що Росія у війні проти України нібито досі хоче "усунути першопричини цієї кризи". За його словами, ці першопричини країни Заходу довгі роки "свідомо створювали".
Читайте також на порталі "Коментарі" — Сергій Лавров порівняв незаконну анексію українського Криму з можливими планами США щодо встановлення контролю над Гренландією. Виступаючи на пресконференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2025 році, він заявив, що Крим нібито має для безпеки Росії таке ж значення, як Гренландія для Сполучених Штатів.
Сергій Лавров заявив, що Москва уважно стежить за розвитком ситуації навколо Гренландії, хоча формально "не має до цього жодного стосунку".
Також видання "Коментарі" повідомляло — Сергій Лавров знову заявив про нібито готовність Москви до дипломатичного врегулювання війни проти України, водночас висунувши жорсткі умови для будь-яких переговорів. За його словами, Росія погодиться на діалог лише у разі повного виконання вимог Кремля, а відповідальність за відсутність миру він традиційно поклав на Захід.