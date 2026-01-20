Заяви європейських лідерів, зокрема генерального секретаря НАТО Марка Рютте, нібито свідчать про підготовку до війни з Росією. Відповідну заяву під час прес-конференції зробив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Якщо ви почитаєте заяви європейських політиків, лідерів – і та ж Кая Каллас, і Урсула фон дер Ляйєн, і (Фрідріх – ред.) Мерц, і (Кір – ред.) Стармер, і (Еммануель – ред.) Макрон, і Рютте, вони всерйоз готуються до війни проти Російської Федерації, і, власне, цього не приховують", — заявив глава МЗС Росії.

Під час виступу Сергій Лавров також заявив, що Росія у війні проти України нібито досі хоче "усунути першопричини цієї кризи". За його словами, ці першопричини країни Заходу довгі роки "свідомо створювали".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сергій Лавров порівняв незаконну анексію українського Криму з можливими планами США щодо встановлення контролю над Гренландією. Виступаючи на пресконференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2025 році, він заявив, що Крим нібито має для безпеки Росії таке ж значення, як Гренландія для Сполучених Штатів.

Сергій Лавров заявив, що Москва уважно стежить за розвитком ситуації навколо Гренландії, хоча формально "не має до цього жодного стосунку".

"Ми не маємо жодного відношення до планів захопити Гренландію. Я не сумніваюся анітрохи, що у Вашингтоні чудово знають про відсутність таких планів і в Росії, і в КНР. Це не наше питання", — сказав очільник МЗС РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Сергій Лавров знову заявив про нібито готовність Москви до дипломатичного врегулювання війни проти України, водночас висунувши жорсткі умови для будь-яких переговорів. За його словами, Росія погодиться на діалог лише у разі повного виконання вимог Кремля, а відповідальність за відсутність миру він традиційно поклав на Захід.



