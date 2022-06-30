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Путин рассказал, как отреагирует россия на войска НАТО в соседних странах

В Кремле отреагировали на присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу

сегодня, 10:20 comments1463
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава Кремля Владимир Путин 29 июня рассказал для российской печати, которая россия отреагирует на войска НАТО в соседних странах — Швеции и Финляндии после того, как они присоединятся к военному альянсу, пишет Reuters.

Путин рассказал, как отреагирует россия на войска НАТО в соседних странах

Фото kremlin.ru

"Со Швецией и Финляндией у нас нет тех проблем, которые у нас есть с Украиной. Они хотят присоединиться к НАТО, продолжайте. Но они должны понимать, что раньше угрозы не было, а сейчас, если там будут развернуты военные контингенты и инфраструктура, нам придется соответствовать тем же и создавать такие же угрозы для территорий, из которых создаются угрозы нам.Между нами (россией, Швецией и Финляндией – ред.) все было хорошо, но сейчас может возникнуть определенное напряжение, оно точно будет – это неизбежно, если для нас угроза", — подчеркнул политик.

Комментарии Путина прозвучали после того, как член НАТО Турция сняла свое вето по поводу заявки Финляндии и Швеции на присоединение и подписала с ними меморандум.

Путин добавил, что цели специальной военной операции в Украине остаются неизменными, ее целью является освобождение Донбасса на востоке Украины и создание условий для обеспечения безопасности россии. По его словам, российские войска продвинулись в Украину и военное вмешательство происходит по плану, поэтому нет необходимости устанавливать конечный срок завершения кампании.

Как писал портал, эксперты проанализировали, какие будут последствия для Украины, рф и мира, если Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО.

Также мы писали, что США увеличивает военное присутствие в Европе. На открытии ежегодного саммита лидеров альянса в Мадриде Байден сказал, что "НАТО сильно и едино" и объявил о постоянном базировании американского военного гарнизона в Польше.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-russia-will-respond-if-nato-sets-up-infrastructure-finland-sweden-2022-06-29/
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