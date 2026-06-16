logo_ukra

BTC/USD

66429

ETH/USD

1771.19

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

52.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росіяни в паніці після атаки дронів: масштабна пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни в паніці після атаки дронів: масштабна пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї

У Краснодарському краї РФ після атаки безпілотників загорілася нафтобаза у станиці Полтавській.

16 червня 2026, 08:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Краснодарському краї Росії в ніч на 16 червня сталася пожежа на території нафтобази після атаки безпілотників. Інцидент стався у станиці Полтавській Красноармійського району, який є одним з важливих логістичних вузлів паливної інфраструктури російського регіону.

Росіяни в паніці після атаки дронів: масштабна пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Про пожежу повідомив оперативний штаб Краснодарського краю. Російська влада традиційно заявила, що займання сталося внаслідок "падіння уламків безпілотника". За офіційною інформацією, постраждалих немає, а до ліквідації наслідків залучили понад 30 рятувальників та кілька одиниць спецтехніки. Після удару рух на трасі між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським тимчасово обмежили. 

У соцмережах почали поширюватися відео та фотографії, на яких видно полум’я та густий дим над об’єктом, а також чути панічні заяви росіян. Місцеві жителі також повідомляли про вибухи та роботу систем протиповітряної оборони.

Росіяни в паніці після атаки дронів: масштабна пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї - фото 2

Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї після атаки дронів

Росіяни в паніці після атаки дронів: масштабна пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї - фото 2

Густий дим йде нафтобази в Краснодарському краї після атаки дронів

Нафтобаза у Полтавській є важливою частиною паливної логістики півдня Росії. Вона приймає нафтопродукти з нафтопереробних підприємств, зокрема пов’язаних з компанією "Лукойл", а потім забезпечує постачання пального до автозаправних станцій та інших споживачів. Саме з Краснодарського регіону регулярно запускаються ударні безпілотники по території України, а також базуються авіаційні підрозділи та об’єкти забезпечення російської армії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 11 червня вибухи в Росії фіксували на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.

Також "Коментарі" писали, що дрони атакували Підмосков’я і регіони РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини