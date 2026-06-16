Росія здригалася від потужних вибухів: дрони масовано атакували Москву

Ранок 16 червня для Москви розпочався із серії вибухів на Московському НПЗ, роботи систем протиповітряної оборони та масштабних обмежень у роботі авіації. Російська столиця та Підмосков’я опинилися під атакою безпілотників, через що влада була змушена тимчасово обмежити роботу одразу кількох великих аеропортів.

Московський НПЗ після атаки дронів. Фото з відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін близько 6 ранку почав повідомляти про атаку дронів на російську столицю. Не уточнюючи місць, політик за дві години сім разів повідомляв про знищення 35 безпілотників. Згодом Собянін заявив, що над містом збили ще 25 дронів.

Попри офіційні заяви про успішне перехоплення цілей, у соціальних мережах з’явилися численні відео польотів безпілотників та звуки вибухів у різних частинах Московської області. Очевидці повідомляли про активну роботу ППО в районах Раменського, Жуковського та Павлівського Посада.

Також в мережу потрапили фото пожежі на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня.

Московський НПЗ після атаки дронів

Московський НПЗ після атаки дронів

"Москва під атакою горить московський НПЗ. Хоча Путін і стягнув практично всі ключові ППО та ПРО до Москви, це не рятує росіян. Путін не є гарантом безпеки для москвича", — написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, Московський НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік, забезпечує близько 40% потреб Москви у бензині та 50% у дизелі.

"У Москві і так вже вводилися обмеження на заправках по 20 літрів на авто після постійних атак нафтобаз та інших НПЗ. Тепер очікуємо на ще більшу кризу. Москвичі можуть щодня дякувати за це Путіну і згадувати, як голосували за нього", — зазначив Коваленко.

За його словами, на Московському НПЗ палає ЕЛОУ АВТ-6 — технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати. Коваленко стверджує, що зараз стоїть питання призупинення роботи Московського НПЗ або критичної втрати потужності.

Крім того, на тлі атаки на Москву "Росавіація" запровадила тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків в аеропортах Внуково, Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський. Через це тисячі пасажирів зіткнулися з затримками та скасуванням рейсів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що росіяни в паніці після атаки дронів 16 червня. Фіксують масштабну пожежу на нафтобазі у Краснодарському краї.

Також "Коментарі" писали про вибухи в Росії у ніч на 15 червня. Тоді безпілотники атакували Підмосков’я, Тулу та анексований Крим.