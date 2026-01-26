logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия содрогалась от взрывов: где выдалась адская ночь у россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия содрогалась от взрывов: где выдалась адская ночь у россиян

Российский Славянск-на-Кубани попал под удар: горит НПЗ, атаковано еще одно предприятие

26 января 2026, 07:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 26 января неопознанные дроны атаковали российский Славянск-на-Кубани. В результате атаки загорелось НПЗ и было атаковано еще одно предприятие.

Россия содрогалась от взрывов: где выдалась адская ночь у россиян

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Ранее в пабликах сообщалось, что Краснодарский край РФ находится под атакой неизвестных дронов. В частности, в местных пабликах писали об атаке на Славянску-на-Кубани, а именно — на местный НПЗ.

По состоянию на утро Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку на нефтеперерабатывающий завод и еще одно предприятие, в результате чего на обеих объектах возникли пожары.

"Фрагменты БпЛА упали на территории двух предприятий... Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб", — говорится в публикации.

В то же время подписчики мониторинговых каналов уточняют, что в городе горит местный НПЗ. Какое еще было атаковано предприятие — пока неизвестно.

Параллельно в соцсетях появились очередные кадры, когда в момент атаки в Славянске-на-Кубани было слышно стрельбу (видимо, работу ПВО).

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 25 января сразу несколько российских регионов сообщили о взрывах, пожарах и масштабных отключениях электроэнергии. Наибольшие инциденты зафиксированы в Белгороде, Таганроге, Перми, а также в Брянской и Орловской областях. Местные власти традиционно пытаются приуменьшить последствия атаки, однако сообщения очевидцев и данные OSINT-исследователей рисуют другую картину.

Также издание "Комментарии" сообщало – в российском городе Пенза в результате атаки неизвестных беспилотников возникло возгорание на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости