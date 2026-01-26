logo_ukra

Росія здригалася від вибухів: де видалася пекельна ніч у росіян
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія здригалася від вибухів: де видалася пекельна ніч у росіян

Російський Слов'янськ-на-Кубані потрапив під удар: горить НПЗ, атаковано ще одне підприємство

26 січня 2026, 07:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч на 26 січня невідомі дрони атакували російський Слов'янськ-на-Кубані. В результаті атаки спалахнуло НПЗ і було атаковано ще одне підприємство.

Росія здригалася від вибухів: де видалася пекельна ніч у росіян

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Раніше в пабліках повідомлялося, що Краснодарський край РФ перебуває під атакою невідомих дронів. Зокрема, у місцевих пабліках писали про атаку на Слов'янську-на-Кубані, а саме – на місцевий НПЗ.

На ранок Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку на нафтопереробний завод і ще одне підприємство, внаслідок чого на обох об'єктах виникли пожежі.

"Фрагменти БпЛА впали на території двох підприємств... Також на території підприємств сталися спалахи, які ліквідують спеціалісти відповідних служб", — йдеться у публікації.

Водночас передплатники моніторингових каналів уточнюють, що у місті горить місцевий НПЗ. Яке ще було атаковане підприємство – поки що невідомо.

Паралельно в соцмережах з'явилися чергові кадри, коли в момент атаки у Слов'янську-на-Кубані чути було стрілянину (мабуть, роботу ППО).

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 25 січня відразу кілька російських регіонів повідомили про вибухи, пожежі та масштабні відключення електроенергії. Найбільші інциденти зафіксовані у Бєлгороді, Таганрозі, Пермі, а також у Брянській та Орловській областях. Місцева влада традиційно намагається зменшити наслідки атаки, проте повідомлення очевидців та дані OSINT-дослідників малюють іншу картину.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у російському місті Пенза внаслідок атаки невідомих безпілотників виникло спалах на нафтобазі. Про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.




