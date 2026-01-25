logo

Россия содрогалась от взрывов: какие города оказались под атакой
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия содрогалась от взрывов: какие города оказались под атакой

В ночь на 25 января накрыла Россию волна взрывов и отключений электроэнергии. Белгород, Таганрог, Пермь и другие города под атакой.

25 января 2026, 06:58
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 25 января сразу несколько российских регионов сообщили о взрывах, пожарах и масштабных отключениях электроэнергии. Наибольшие инциденты зафиксированы в Белгороде, Таганроге, Перми, а также в Брянской и Орловской областях. Местные власти традиционно пытаются приуменьшить последствия атаки, однако сообщения очевидцев и данные OSINT-исследователей рисуют другую картину.

Россия содрогалась от взрывов: какие города оказались под атакой

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Взрывы в Белгороде

Поздно вечером 24 января Белгород содрогнулся от серии взрывов. Губернатор области Вячеслав Гладков признал, что город подвергся "самому массовому обстрелу" за все время. По его словам, по региону было выпущено около 40 ракет, а под удар попали Белгородская ТЭЦ и другие объекты энергетической инфраструктуры. После этого значительная часть города осталась без света.

Взрывы в Таганроге и Перми

Параллельно сообщения о взрывах поступали из Таганрога. Местные жители писали о пожарах и внезапном блекауте в жилых кварталах. Власти же объяснили отключение "повреждением трансформатора", не признав атаки. Похожая ситуация сложилась и в Перми, где без электричества оказался район Закамска, рядом с которым расположен Пермский пороховой завод.

OSINT-сообщество отмечает, что российские власти системно скрывают реальные масштабы поражений, называя их "плановыми работами". По их данным, в ночь на 25 января проблемы с электроснабжением фиксировались также в Мурманске, Североморске, Брянске, Орле, Ростовской области, а также в Подмосковье и на временно оккупированных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Москва содрогалась от взрывов из-за атаки дронов.

Также "Комментарии" писали, что в РФ появился первый регион с разрушенной энергетикой из-за войны против Украины.



