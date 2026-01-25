Россия содрогалась от взрывов: какие города оказались под атакой

В ночь на 25 января сразу несколько российских регионов сообщили о взрывах, пожарах и масштабных отключениях электроэнергии. Наибольшие инциденты зафиксированы в Белгороде, Таганроге, Перми, а также в Брянской и Орловской областях. Местные власти традиционно пытаются приуменьшить последствия атаки, однако сообщения очевидцев и данные OSINT-исследователей рисуют другую картину.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Взрывы в Белгороде

Поздно вечером 24 января Белгород содрогнулся от серии взрывов. Губернатор области Вячеслав Гладков признал, что город подвергся "самому массовому обстрелу" за все время. По его словам, по региону было выпущено около 40 ракет, а под удар попали Белгородская ТЭЦ и другие объекты энергетической инфраструктуры. После этого значительная часть города осталась без света.

Взрывы в Таганроге и Перми

Параллельно сообщения о взрывах поступали из Таганрога. Местные жители писали о пожарах и внезапном блекауте в жилых кварталах. Власти же объяснили отключение "повреждением трансформатора", не признав атаки. Похожая ситуация сложилась и в Перми, где без электричества оказался район Закамска, рядом с которым расположен Пермский пороховой завод.

OSINT-сообщество отмечает, что российские власти системно скрывают реальные масштабы поражений, называя их "плановыми работами". По их данным, в ночь на 25 января проблемы с электроснабжением фиксировались также в Мурманске, Североморске, Брянске, Орле, Ростовской области, а также в Подмосковье и на временно оккупированных территориях.

