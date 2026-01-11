Россия содрогалась от взрывов: какие объекты оказались под атакой

Вечером 10 января российский Воронеж оказался под массированной атакой беспилотников. Жители разных районов города сообщали по меньшей мере о 20 громких взрывах в небе, сопровождавшихся работой систем противовоздушной обороны. Также была атакована нефтебаза "Жутовская" в Волгоградской области.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Российские Telegram-каналы сообщили, что атака на Воронеж длилась более часа, был слышен гул двигателей дронов, серии "хлопков" с короткими паузами, а над городом появился дымовой занавес. Об инциденте также писали местные СМИ, отмечая, что ПВО пыталась перехватить беспилотники над жилыми кварталами. Официальные власти региона детальных комментариев о возможных повреждениях или целях атаки не предоставили.

Параллельно стало известно об ударах по объектам топливной инфраструктуры. В ночь на 10 января под атаку попала нефтебаза "Жутовская" в Волгоградской области. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение объекта, подчеркнув, что такие удары являются частью мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора. В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.

Российское Министерство обороны заявило, что за сутки системы ПВО якобы сбили 70 украинских беспилотников, а также уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун". По официальной статистике РФ, с начала полномасштабной войны российская сторона заявляет о якобы более 108 тысячах сбитых дронов.

