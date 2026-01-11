Росія здригалася від вибухів: які об'єкти опинилися під атакою

Увечері 10 січня російський Вороніж опинився під масованою атакою безпілотників. Мешканці різних районів міста повідомляли щонайменше про 20 гучних вибухів у небі, які супроводжувалися роботою систем протиповітряної оборони. Також була атакована нафтобаза "Жутовська" у Волгоградській області.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Російські Telegram-канали повідомили, що атака на Вороніж тривала понад годину, було чути гул двигунів дронів, серії "хлопків" з короткими паузами, а над містом з’явилася димова завіса. Про інцидент також писали місцеві ЗМІ, які зазначаючи, що ППО намагалася перехопити безпілотники над житловими кварталами. Офіційна влада регіону детальних коментарів щодо можливих пошкоджень або цілей атаки не надала.

Паралельно стало відомо про удари по об’єктах паливної інфраструктури. У ніч на 10 січня під атаку потрапила нафтобаза "Жутовська" у Волгоградській області. У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження об’єкта, наголосивши, що такі удари є частиною заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Російське Міністерство оборони заявило, що за одну добу системи ППО нібито збили 70 українських безпілотників, а також знищили керовану ракету великої дальності "Нептун". За офіційною статистикою РФ, від початку повномасштабної війни російська сторона заявляє про нібито понад 108 тисяч збитих дронів.

