Вибухи в Росії: Москва скаржиться на щоденні атаки українських дронів у 2026 році

Росія скаржиться на різке зростання атак українських безпілотників по Москві та Підмосков’ю на початку 2026 року. За твердженням Міністерства оборони РФ, з нового року російська столиця зазнає ударів дронами практично щодня, що у Москві називають новим етапом ескалації війни.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

За офіційними даними Міноборони РФ, лише до півночі неділі системи протиповітряної оборони збили 57 безпілотників над Московською областю. Загалом, за той самий період, над територією Росії було нібито перехоплено 437 дронів. Мер Москви Сергій Собянін також повідомляв про численні перехоплення у 2026 році, не уточнюючи наслідків.

Росія зазвичай повідомляє лише про те, скільки безпілотників вони збили, а не про те, скільки їх запустила Україна. Російська влада визнає, що нинішня динаміка відрізняється від попередніх років, коли удари по Москві були поодинокими. Тепер же атаки виглядають як майже регулярна кампанія тиску.

Україна офіційно не коментувала ці заяви. Водночас у Києві неодноразово наголошували, що удари далекобійними безпілотниками спрямовані на порушення військової логістики, енергетичної інфраструктури та збільшення вартості війни для Росії. Українська сторона також розглядає такі дії як відповідь на постійні ракетні та дронові атаки по українських містах.

Через загрозу атак російська авіаційна служба "Росавіація" повідомляє про тимчасові закриття московських аеропортів та інших летовищ по країні. За підрахунками російських державних агентств, лише за останній тиждень ППО РФ нібито перехопила понад 1500 українських дронів над територією Росії та окупованим Кримом.

