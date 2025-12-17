Россия содрогалась от взрывов: какие области оказались под главным прицелом

Как передает портал "Комментарии", в Минобороны России отчитались о 94 якобы обезвреженных "украинских дронов" за ночь 17 декабря над областями Федерации и акваториями Черного и Азовского морей.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении российского Минобороны.

По данным Минобороны РФ, больше всего дронов их ПВО якобы сбила над Краснодарским краем – 31.

О 22 обезвреженных беспилотниках над Ростовской областью заявили в российском ведомстве.

Еще 10 дронов российская ПВО якобы сбила над Воронежской областью РФ, по 8 – над Саратовской областью, акваториями Черного и Азовского морей. 4 – над Волгоградской областью России и 3 – над Брянской.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москву атаковали дроны в ночь, 15 декабря, раздавались взрывы. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила 15 дронов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали российский город Ярославль, расположенный к северо-востоку от Москвы в более чем 700 километрах от государственной границы с Украиной. В результате удара вспыхнул пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Ранее "Комментарии" писали – в ночь на 11 декабря неопознанные беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод, на территории которого вспыхнул пожар. В соцсетях появились видео, на которых видно сильный пожар и зарево над промышленным объектом. Сообщалось, что целью атаки, с большой вероятностью, стал химический завод "Акрон".



