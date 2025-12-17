logo_ukra

BTC/USD

86751

ETH/USD

2935.64

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Росія здригалася від вибухів: які області опинилися під головним прицілом
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія здригалася від вибухів: які області опинилися під головним прицілом

У Міноборони Росії заявили про 94 нібито збиті "українські БпЛА" за ніч

17 грудня 2025, 07:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Як передає портал "Коментарі", у Міноборони Росії відзвітували про 94 нібито знешкоджені "українські дрони" за ніч 17 грудня над областями Федерації та акваторіями Чорного та Азовського морів.

Росія здригалася від вибухів: які області опинилися під головним прицілом

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

"За минулу ніч черговими засобами ППО перехоплено та знищено 94 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", – йдеться у повідомленні російського Міноборони.

За даними Міноборони РФ, найбільше дронів їхня ППО нібито збила над Краснодарським краєм – 31.

Про 22 знешкоджені безпілотники над Ростовською областю заявили в російському відомстві.

Ще 10 дронів російська ППО нібито збила над Воронезькою областю РФ, по 8 – над Саратовською областю, акваторіями Чорного та Азовського морів. 4 – над Волгоградською областю Росії та 3 – над Брянською.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москву атакували дрони в ніч, 15 грудня, лунали вибухи. Мер столиці країни-агресора Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила 15 дронів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 12 грудня безпілотники атакували російське місто Ярославль, розташоване на північний схід від Москви за більш ніж 700 кілометрів від державного кордону з Україною. Внаслідок удару спалахнула пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу.

Раніше "Коментарі" писали – у ніч проти 11 грудня невідомі безпілотники атакували російське місто Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над промисловим об'єктом. Повідомлялося, що метою атаки, з ймовірністю, став хімічний завод "Акрон".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/mod_russia/59486
Теги:

Новини

Всі новини