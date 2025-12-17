Росія здригалася від вибухів: які області опинилися під головним прицілом

Як передає портал "Коментарі", у Міноборони Росії відзвітували про 94 нібито знешкоджені "українські дрони" за ніч 17 грудня над областями Федерації та акваторіями Чорного та Азовського морів.

"За минулу ніч черговими засобами ППО перехоплено та знищено 94 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", – йдеться у повідомленні російського Міноборони.

За даними Міноборони РФ, найбільше дронів їхня ППО нібито збила над Краснодарським краєм – 31.

Про 22 знешкоджені безпілотники над Ростовською областю заявили в російському відомстві.

Ще 10 дронів російська ППО нібито збила над Воронезькою областю РФ, по 8 – над Саратовською областю, акваторіями Чорного та Азовського морів. 4 – над Волгоградською областю Росії та 3 – над Брянською.

