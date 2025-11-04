Росія здригалася від вибухів: якій області дісталося найбільше

У ніч на 4 листопада російська влада заявила про "масовану атаку" безпілотників на Волгоградську область РФ і спалах на електропідстанції "Фролівська". Інформацію підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

"У ніч із 3 на 4 листопада підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області", — зазначив путінський чиновник.

Андрій Бочаров додав, що на майданчику електричної підстанції "Фролівська" зафіксували спалах нібито "внаслідок падіння уламків БПЛА".

У ніч на 9 жовтня 2025 року безпілотники атакували "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" у місті Котово Волгоградської області РФ. Внаслідок атаки на території підприємства виникли пожежі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 3 листопада росіяни в черговий раз поскаржилися на атаку невідомих дронів. Вибухи було чути у Саратові і, попередньо, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Перші повідомлення про вибухи з'явилися приблизно о 00:50 за київським часом. Сирену та звуки роботи ППО чули жителі Саратова та міста Енгельс (Саратовська область РФ).

"Потужні вибухи в небі почали лунати в районі першої ночі, і з різною періодичністю продовжуються досі. Звуки прольоту БпЛА і бавовни також чують жителі Балаківського та Калінінського районів області", — ділилися в місцевих пабліках росіяни.

