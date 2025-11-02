Росія здригалася від вибухів: росіяни в паніці від атаки дронів - горить нафтовий танкер та термінал

На узбережжі Чорного моря в російському місті Туапсе сталася потужна пожежа після атаки дронів в ніч на 2 листопада. За повідомленнями місцевої влади, уламки безпілотників пошкодили нафтовий танкер і термінал, що призвело до масштабного займання на об’єкті паливної інфраструктури.

Пожежа порту Туапсе після атаки дронів. Фото з відкритих джерел

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки. За попередніми даними, дрони влучили в об’єкти ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе", який належить російській компанії "Роснєфть". Саме тут розташований глибоководний причальний комплекс, введений в експлуатацію у 2013 році. Потужності терміналу дозволяють перевалювати до 7 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і приймати великі танкери завдовжки до 250 метрів.





У порту Туапсе після атаки дронів горить нафтовий танкер і термінал

За оцінками OSINT-спільноти "КіберБорошно", удар було завдано по центральній вантажній естакаді — основному вузлу перевалки нафти та темних нафтопродуктів між береговими ємностями й танкерами. Саме це призвело до сильного займання, яке було видно на значній відстані.

Видання Astra повідомило, що на місці інциденту спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив частину портової інфраструктури, включно з танкером, на який впали уламки дрона. За даними російських ЗМІ, полум’я поширилось на палубну надбудову судна, і зафіксовано щонайменше три осередки займання.





Місця пожеж в порту Туапсе після атаки дронів

Місцеві телеграм-канали публікували кадри яскравих спалахів у порту, а мешканці повідомляли про гучні вибухи.

Після ураження Туапсинського терміналу в Росії залишилося лише два великі порти, здатні приймати танкери класу Aframax — це De-Kastri у Хабаровському краї та Приморськ у Ленінградській області на Балтійському морі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про масштабну атаку на Москву, яка відбулася в кінці жовтня.

Також "Коментарі" писали про сильні вибухи у великих містах РФ.