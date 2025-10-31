У великих містах РФ сильні вибухи: що сталося

Росіяни в соцмережах скаржилися на вибухи у російських містах Володимир та Ярославль у ніч проти 31 жовтня.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Очевидці опублікували у соцмережах кадри вибуху на околицях міста Володимир. За даними місцевих пабліків, вибух пролунав у селищі Енергетик. Удар припав на електропідстанцію.

Підстанція "Володимирська" – великий енергетичний об'єкт регіону. Її встановлена потужність – близько 4010 МВА.

Підстанція є вузловою – від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону, зазначає видання.

Також місцеві жителі повідомляли про вибухи у Ярославлі біля місцевого нафтопереробного заводу.

У Росавіації зазначили, що аеропорт Ярославля (Туношна) тимчасово обмежений на прийом та випуск повітряних суден.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з початку доби 29 жовтня в Росії заявили про атаку безпілотників , зокрема, дрони збивали над Москвою. Роботу деяких аеропортів обмежили. Також у місцевих пабликах росіяни нарікали на вибухи на НПЗ.

Мер Москви Сергій Собянін пізно ввечері 28 жовтня і з початку доби 29 жовтня заявив про нібито збиття над Москвою та областю щонайменше 7 безпілотників.

Представник "Росавіації" Артем Кореняко повідомив, що в Росії обмежували прийом та виліт в аеропортах Москви та інших міст.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Міноборони Росії заявили, нібито їх ППО минулої ночі перехопило та знищило 193 "українські безпілотники", 34 з яких нібито "летіли на Москву". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.



