Россия угрожает не только Украине: о чем говорят заявления спикеров Кремля – как остановить Путина

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин решил напомнить США, что Аляска была когда-то российской. И намекнул на ее "возвращение". А бывший российский премьер, экс-президент Дмитрий Медведев, занимающий сейчас должность зампредседателя Совета безопасности РФ, уверяет, что попытки на международном уровне наказать Россию за ее преступления могут плохо закончиться для всего человечества. Мол, не надо забывать, что у России есть ядерное оружие. О чем говорят такого рода заявления российских официальных лиц? Способен ли цивилизованный мир более жестко отреагировать на всё, что творит РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Заявления "говорящих голов" РФ не воспринимаются сколь серьезно, чтобы их считать поднятием ставок

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко считает, что меседжи касательно Аляски и ядерного оружия имеют двух потребителей: внутреннего и внешнего.

"Относительно внутренней – российской аудитории – такие заявления, в принципе, классические. Суть: необходимость поддерживать представление, что Россия милитарная супердержава, которая может позволить себе всё, – поясняет эксперт. – Подкормка имперских чувств у населения особенно важна на фоне того, что война в Украине для России оказалась не столь успешной как планировалась с начала – и вера в супермощь пошатнулась. Поэтому необходимо демонстрировать, что РФ не боится угрожать другой, настоящей супердержаве – США".

Что касается внешнего потребителя, продолжает Богдан Петренко, то в западных аналитических центрах и центрах принятия решений вполне понимают, что российскую политику определяют не Медведев и не Володин.

"Они сейчас – только "говорящие головы", вроде покойного лидера ЛДПР Жириновского. И такие заявления пока не воспринимаются сколь серьезно, чтобы их считать поднятием ставок. Более того, – акцентирует конфликтолог, – такая политика может расцениваться и с противоположной стороны – как блефование игрока с плохими картами. То есть как исчерпывание ресурсов Кремля с попыткой заходить с последних козырей".

Единственный способ остановить Россию – это заставить ее вести войну оборонительного характера и свергнуть в конечном счете режим Путина

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, все эти заявления говорят о том, что в условиях нежелания политических элит Запада серьезно вмешиваться в российско-украинский конфликт, давать украинским военным необходимое оружие в достаточном количестве, власти России сделали вывод о политической слабости США и их партнеров по НАТО.

"В Кремле сформировалось впечатление, что РФ может делать в международных отношениях всё, что ей захочется, – и никаких встречных угроз не будет. На Западе доминируют либеральные голуби мира и этим пользуются имперцы-ястребы в России, которые мыслят и действуют категориями 18-19 века, когда российские цари тоже проводили военную экспансию и захватывали территории, – поясняет эксперт. – Хотя, в нынешних исторических условиях и геополитической ситуации в мире, у Америки появилась уникальная возможность уничтожить Россию, завладеть ее ресурсами и тем самым ослабить Китай в Евразии".

Георгий Кухалейшвили считает, что если бы администрация Байдена начала военную операцию на территории России в качестве ответной меры на нарушение прав человека в Украине и угрозу международной безопасности – то можно было бы уничтожить авиаударами и ракетными ударами все предприятия военно-промышленного комплекса РФ, нарушить железнодорожное сообщение через ее территорию между Китаем и Европой, уничтожить инфраструктуру для экспорта российской нефти и газа в Китай, а также с помощью кибератак обесточить все населенные пункты и вывести из строя командные пункты для запуска ядерных ракет.

"Единственный способ остановить Россию – это заставить ее вести войну оборонительного характера и свергнуть в конечном счете режим Путина силовым путем, поставить страну под внешнее управление, ликвидировать ее ядерное и высокоточное оружие, хочет того большинство россиян или нет. Россия — это бешеная собака, которую можно только пристрелить, – уверен эксперт. – Так уже было в случае с режимом Адольфа Гитлера в Германии, режимом Саддама Хуссейна в Ираке. В тех исторических реалиях Запад выполнил роль санитара и полицейского в одном лице. Но сейчас такого санитара, к сожалению, нет".

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