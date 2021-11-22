Россия увеличивает войска у границ Украины: насколько реальна угроза вторжения

Очередное увеличение войска РФ у украинской границы являются попыткой России "поднять ставки" для будущих переговоров, а последние действия Москвы показывают, что "никаких правил для них уже не существует", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Вторжение РФ в Украину. Коллаж "Комментарии" / Д. Романюк

Между тем, в Совбезе РФ заявили о возросших рисках проведения якобы "провокаций" на "крымском направлении".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает якобы попытки провокаций, чтобы "оправдать" заявления Запада о существующей угрозе вторжения России в Украину.

Как может далее развиваться ситуация? Чьи ставки сработают? Если не открытое вторжение, то — какие провокации возможны со стороны РФ? Разобраться в этих вопросах изданию "Комментарии" помогли эксперты.

В случае с Украиной РФ давно упустила свой шанс внезапного нападения

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак акцентирует, что современная Россия – это страна чекистов, так как 90% российской номенклатуры так или иначе работали или сотрудничали с органами безопасности, в том числе СССР. А специфика работы госбезопасности заключается в том, что они никогда не проводили самостоятельных и полноценных военных операций, отмечает эксперт.

"Они организовывали заградительные отряды, сторожили тюрьмы, осуществляли свержения правящих режимов, а также диверсии, тайные убийства. Но только не открытые масштабные вторжения. В самом крайнем случае, как это было в Грузии, прятались за формулировкой "принуждение к миру". И то при условии, что грузинская сторона категорически не была готова к такому вторжению. В случае с Украиной РФ давно упустила свой шанс внезапного нападения, когда снабжение, боеготовность и мотивация нашей армии были не на лучшем уровне", – считает Иван Ступак.

Он напоминает, что на данный момент, согласно данным украинской разведки, численность боевой группы РФ у границ нашей страны составляет порядка 90 тысяч военнослужащих.

"Все классические академические расчеты говорят о том, что соотношение нападающей/обороняющейся сторон должно составлять 3 к 1. Таким образом, количество сил РФ явно недостаточно. Кроме того, даже в случае прямой и масштабной военной агрессии, у России на захваченных территориях банально нет социальной базы, на которую можно опереться и организовать пусть даже элементарный марионеточный режим", – поясняет Иван Ступак.

И прогнозирует следующее:

1. Открытого вторжения от РФ ожидать не стоит, но поддерживать готовность необходимо постоянно.

2. Офис президента, особенно через Главное управление разведки (ГУР) Минобороны, будет продолжать будоражить общество возможным фактом вторжения с целью отвлечения от внутренних проблем, особенно от "вагнергейта".

3. РФ будет использовать в качестве давления на Украину: газовый вентиль (в зимний период); усиление напряжения на Донбассе (обстрелы и провокации); диверсии и подрывы людей, объектов; совместно с Беларусью станет искать новые и креативные методики давления на ЕС и Украину, в том числе, с использованием совместных военных маневров, а также мигрантов с Ближнего Востока.

"Ключевая задача РФ на данном этапе – создание перманентного и повышенного напряжения у политиков и населения ЕС и Украины", – резюмирует Иван Ступак.

Пока в Кремле будут работать над углублением расколов в обществе и формированием недоверия к власти

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко уверен: то, что сегодня происходит на границе с Украиной – это война. И война не только двусторонняя – украинско-российская. Но и война в более широком смысле – война гибридная, в которую вовлечено большое количество субъектов.

и усиление российских военных возле Украины имеют одну и ту же цель – продавать российские интересы в Европе". "Поэтому говорить о том, что Россия усиливает военное присутствие как угрозу исключительно Украине – не стоит. Это еще и элемент информационной войны, где главным объектом влияния выступают страны Евросоюза, – поясняет эксперт. – По сути, миграционная война на белорусско-польской границе

Ответ, по мнению Богдана Петренко, остаётся за Евросоюзом. Или он выбирает "синицу" – дешевый российский газ, но получает рост угроз в будущем. Или он выбирает "журавля" и идет с Россией на обострение – ради стратегической безопасности.

"Вопрос в том, где в одном и втором варианте будет Украина. "Сольет" ли ее Евросоюз в сферу интересов России? Или поймет, что безопасность ЕС начинается с украинской северной и восточной границ? Здесь всё зависит от того, насколько мы сами способны защищать свои интересы у тех, кого мы считаем своими партнерами", – подчеркивает эксперт.

Ну, а российская военная агрессия против Украины, по словам Богдана Петренко, началась даже раньше 2014 года – путем информационной войны с целью и раскола нашей страны.

"Российская военная агрессия предполагает не только захват, но и содержание территорий. А содержать ей будет гораздо сложнее – из-за высокой нелояльности населения к РФ, – поясняет эксперт. – И из-за военных разрушений, которые будут значительно выше, чем в 2014 году. Потому что сопротивление украинской армии будет выше, чем раньше. Поэтому и цена захвата и удержания будут выше. Это понимают в Кремле, поэтому пока они будут работать над углублением расколов в обществе и формированием недоверия к власти. Но даже после этого, перед тем как вводить войска, им необходимо будет создавать лояльность к будущим оккупационным войскам, к российскому оккупационному режиму".

Ранее "Комментарии" писали, что Франция предупредила о тяжелых последствиях вторжения РФ в Украину.

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