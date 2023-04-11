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Россия взялась за распродажу резервного золота: Что с того

Россия продала почти 12 тонн золота из средств Фонда национального благосостояния

сегодня, 18:58
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Автор:

Моесеенко Валентина

Дефицит российского бюджета нужно чем-то перекрывать. Внешние заимствования взять невозможно, это санкционно-ограниченные услуги. Поэтому единственный способ – залезать в Фонд национального благосостояния России. Об этом в Телеэфире заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишут "Комментарии".

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Так он прокомментировал информацию, что для покрытия бюджета Россия сейчас продает буквально тоннами свое резервное золото. За последние 3 месяца, по данным Минфина РФ, Россия продала около 12 тонн золота из средств Фонда национального благосостояния.


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"Как там это можно сделать, мы видим — продажа золота, продажа той валюты, тех же самых юаней, которые там были, — это единственный способ на сегодняшний день покрыть тот сумасшедший дефицит российского бюджета, который уже сформировался. При этом нужно понимать, что и в феврале, и в марте на 15-20% ежемесячно сокращались бюджетные расходы. То есть нынешний уровень дефицита бюджета РФ достигнут прежде всего путем того, что достаточно серьезно сокращаются или переносятся на более поздний период бюджетные расходы", — говорит Пендзин.

Экономист отметил, что даже несмотря на такое сокращение, уровень бюджетного дефицита за первые 3 месяца 2023 составил более 70% от годового объема бюджетного дефицита РФ.

Напомню, что дефицит бюджета на 2023 год запланирован в размере 3 трлн рублей. А по данным 3 месяцев, при безумном сокращении бюджетных расходов удалось удержать дефицит на уровне 2,4 трлн”, — сказал Олег Пендзин.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что МВФ и Всемирный банк закроют российские "лазейки" в санкциях.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Россию возвращаются сталинские времена, там сейчас только не хватает репрессий среди самой высокой номенклатуры, которые еще, похоже, впереди.

Читайте на страницах "Комментариев" — экономические последствия российского вторжения выходят далеко за пределы Украины.



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