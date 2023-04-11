Россия взялась за распродажу резервного золота: Что с того

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Моесеенко Валентина
Дефицит российского бюджета нужно чем-то перекрывать. Внешние заимствования взять невозможно, это санкционно-ограниченные услуги. Поэтому единственный способ – залезать в Фонд национального благосостояния России. Об этом в Телеэфире заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишут "Комментарии".
Московия распродает резервное золото тоннами
Так он прокомментировал информацию, что для покрытия бюджета Россия сейчас продает буквально тоннами свое резервное золото. За последние 3 месяца, по данным Минфина РФ, Россия продала около 12 тонн золота из средств Фонда национального благосостояния.
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Экономист отметил, что даже несмотря на такое сокращение, уровень бюджетного дефицита за первые 3 месяца 2023 составил более 70% от годового объема бюджетного дефицита РФ.
Напомним, "Комментарии" писали о том, что МВФ и Всемирный банк закроют российские "лазейки" в санкциях.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Россию возвращаются сталинские времена, там сейчас только не хватает репрессий среди самой высокой номенклатуры, которые еще, похоже, впереди.
Читайте на страницах "Комментариев" — экономические последствия российского вторжения выходят далеко за пределы Украины.
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