Россия взялась за распродажу резервного золота: Что с того

Дефицит российского бюджета нужно чем-то перекрывать. Внешние заимствования взять невозможно, это санкционно-ограниченные услуги. Поэтому единственный способ – залезать в Фонд национального благосостояния России. Об этом в Телеэфире заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишут "Комментарии".



Московия распродает резервное золото тоннами

Так он прокомментировал информацию, что для покрытия бюджета Россия сейчас продает буквально тоннами свое резервное золото. За последние 3 месяца, по данным Минфина РФ, Россия продала около 12 тонн золота из средств Фонда национального благосостояния.

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"Как там это можно сделать, мы видим — продажа золота, продажа той валюты, тех же самых юаней, которые там были, — это единственный способ на сегодняшний день покрыть тот сумасшедший дефицит российского бюджета, который уже сформировался. При этом нужно понимать, что и в феврале, и в марте на 15-20% ежемесячно сокращались бюджетные расходы. То есть нынешний уровень дефицита бюджета РФ достигнут прежде всего путем того, что достаточно серьезно сокращаются или переносятся на более поздний период бюджетные расходы", — говорит Пендзин.

Экономист отметил, что даже несмотря на такое сокращение, уровень бюджетного дефицита за первые 3 месяца 2023 составил более 70% от годового объема бюджетного дефицита РФ.

Напомню, что дефицит бюджета на 2023 год запланирован в размере 3 трлн рублей. А по данным 3 месяцев, при безумном сокращении бюджетных расходов удалось удержать дефицит на уровне 2,4 трлн”, — сказал Олег Пендзин.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что МВФ и Всемирный банк закроют российские "лазейки" в санкциях.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Россию возвращаются сталинские времена, там сейчас только не хватает репрессий среди самой высокой номенклатуры, которые еще, похоже, впереди.

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