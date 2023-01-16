Россия зарабатывает на этом товаре гораздо больше, чем до войны

Доходы Российской Федерации от экспорта удобрений сильно увеличились в 2022 году, несмотря на то, что наблюдалось снижение объемов продаж. Причиной резкого роста цен стало российское полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Financial Times.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Стоимость удобрений начала расти еще до полномасштабного вторжения России в Украину из-за стремительного роста цен на природный газ, который нужен для производства азотных удобрений. Однако именно нападение РФ вызвало еще большую стоимость этой продукции. Другое удобрение поташа (хлористый калий), также срез в цене. А на Россию и Белоруссию, которые поддерживают Москву в войне в Украине, приходится более 40% мирового экспорта калия.

Таким образом, резкий рост цен на газ и санкции против России сделали производство удобрений в Европе не рентабельными. Заводы остановились в нескольких странах ЕС. А дефицит удобрений привел к еще более высоким ценам на них.

Россия является крупнейшим экспортером удобрений в мире. Несмотря на то, что по статистике Россия сократила объем продаж на 10%, страна Путина смогла получить больше денег, чем в 2021 году.

"За 10 месяцев 2022 года российский экспорт удобрений вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,7 млрд долларов", – согласно данным ООН.

Следует отметить, что удобрения из России не включены в санкционные списки, ведь Запад считает, что это может представлять угрозу на продовольственном рынке, особенно для беднейших стран. Москва увеличила экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.

"Безусловно, такие страны, как Индия, получили наибольшую выгоду", — сказал Йозеф Шмидхубер, имея в виду отсутствие запрета на импорт удобрений из страны, которым руководит президент Владимир Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая страна больше всего выигрывает от войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об украинских санкциях в отношении России, которые критикует Европа.

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