Россия зарабатывает на этом товаре гораздо больше, чем до войны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Доходы Российской Федерации от экспорта удобрений сильно увеличились в 2022 году, несмотря на то, что наблюдалось снижение объемов продаж. Причиной резкого роста цен стало российское полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Financial Times.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Стоимость удобрений начала расти еще до полномасштабного вторжения России в Украину из-за стремительного роста цен на природный газ, который нужен для производства азотных удобрений. Однако именно нападение РФ вызвало еще большую стоимость этой продукции. Другое удобрение поташа (хлористый калий), также срез в цене. А на Россию и Белоруссию, которые поддерживают Москву в войне в Украине, приходится более 40% мирового экспорта калия.
Таким образом, резкий рост цен на газ и санкции против России сделали производство удобрений в Европе не рентабельными. Заводы остановились в нескольких странах ЕС. А дефицит удобрений привел к еще более высоким ценам на них.
Россия является крупнейшим экспортером удобрений в мире. Несмотря на то, что по статистике Россия сократила объем продаж на 10%, страна Путина смогла получить больше денег, чем в 2021 году.
Следует отметить, что удобрения из России не включены в санкционные списки, ведь Запад считает, что это может представлять угрозу на продовольственном рынке, особенно для беднейших стран. Москва увеличила экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая страна больше всего выигрывает от войны в Украине.
Также "Комментарии" писали об украинских санкциях в отношении России, которые критикует Европа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости