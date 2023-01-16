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Россия зарабатывает на этом товаре гораздо больше, чем до войны

Несмотря на то, что экспорт товаров в 2022 году с России упал, именно на этом товаре РФ заработала больше в прошлом году, ведь выросла его цена.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

Доходы Российской Федерации от экспорта удобрений сильно увеличились в 2022 году, несмотря на то, что наблюдалось снижение объемов продаж. Причиной резкого роста цен стало российское полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Financial Times.

Россия зарабатывает на этом товаре гораздо больше, чем до войны

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Стоимость удобрений начала расти еще до полномасштабного вторжения России в Украину из-за стремительного роста цен на природный газ, который нужен для производства азотных удобрений. Однако именно нападение РФ вызвало еще большую стоимость этой продукции. Другое удобрение поташа (хлористый калий), также срез в цене. А на Россию и Белоруссию, которые поддерживают Москву в войне в Украине, приходится более 40% мирового экспорта калия.

Таким образом, резкий рост цен на газ и санкции против России сделали производство удобрений в Европе не рентабельными. Заводы остановились в нескольких странах ЕС. А дефицит удобрений привел к еще более высоким ценам на них.

Россия является крупнейшим экспортером удобрений в мире. Несмотря на то, что по статистике Россия сократила объем продаж на 10%, страна Путина смогла получить больше денег, чем в 2021 году.

"За 10 месяцев 2022 года российский экспорт удобрений вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,7 млрд долларов", – согласно данным ООН.

Следует отметить, что удобрения из России не включены в санкционные списки, ведь Запад считает, что это может представлять угрозу на продовольственном рынке, особенно для беднейших стран. Москва увеличила экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.

"Безусловно, такие страны, как Индия, получили наибольшую выгоду", — сказал Йозеф Шмидхубер, имея в виду отсутствие запрета на импорт удобрений из страны, которым руководит президент Владимир Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какая страна больше всего выигрывает от войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об украинских санкциях в отношении России, которые критикует Европа.



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Источник: https://www.ft.com/content/c10bcdb9-d01d-4a01-a4a1-38736e263a1e
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