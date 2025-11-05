Россия заявила о готовности к ядерным испытаниям: названо место и условие Путина

В России заявили о намерении подготовиться к проведению ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. Об этом объявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании с постоянными членами Совета Безопасности России, а российский диктатор Владимир Путин назвал условие, когда Кремль может провести эти испытания.

Россия готовится к ядерным испытаниям на Новой Земле. Фото из открытых источников

Андрей Белоусов заявил, что решение осуществить ядерные испытания, связанные с планами США возобновить собственную программу ядерных тестов.

"С учетом вышеизложенного считаю целесообразную подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил и средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки", — заявил Белоусов.

Владимир Путин поддержал инициативу, однако добавил, что Россия проведет ядерные испытания только в ответ на действия других государств.

"Если США и участники Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний проведут свои тесты, мы предпримем адекватные действия", — сказал Путин.

Глава Кремля поручил Министерству иностранных дел, Минобороны, спецслужбам и другим правительственным структурам подготовить предложения по возобновлению испытаний.

Напомним, что в конце октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении начать новые ядерные испытания, указав, что другие страны якобы их осуществляют. Если это произойдет, Соединенные Штаты впервые за более чем 30 лет проведут подрыв ядерного заряда, последние подобные тесты прошли в 1992 году.

Для сравнения, последние ядерные испытания в мире провела Северная Корея в 2017 году. Китай прекратил свои тесты в 1996 году, а Россия в 1990 году.

