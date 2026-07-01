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Россиянам это не понравится: где Путин возьмет топливо для Москвы

Сергей Куюн заявил, что Кремль будет обеспечивать Москву топливом любой ценой.

1 июля 2026, 14:00
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Автор:
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Slava Kot

Топливный кризис в России, обострившийся после серии ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, может привести к еще большему неравенству между регионами РФ. По мнению директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюн, Кремль сделает все возможное, чтобы обеспечить горючим Москву, даже если это будет означать дефицит в других частях РФ.

Россиянам это не понравится: где Путин возьмет топливо для Москвы

Топливный кризис в России. Фото из открытых источников

Сергей Куюн в интервью Radio NV отметил, что для российских властей, в том числе и Путина, стабильная поставка горючего в столицу имеет не только экономическое, но и политическое значение.

"Вопрос с топливом в Москве – это вопрос легитимности власти. Они сделают все, чтобы покрыть дефицит: Сибирь останется без ресурсов, но столица будет обеспечена топливом", – считает Куюн.

По его словам, после повреждения ряда нефтеперерабатывающих заводов Кремль вынужден перестраивать всю систему логистики. Топливо будут перебрасывать из отдаленных регионов в Москву и центральную часть страны, что значительно увеличит транспортные расходы и сделает доставку нефтепродуктов дороже.

Эксперт отмечает, что такая модель может усугубить проблемы в регионах, которые уже испытывают нехватку горючего. Если столица будет оставаться приоритетом, то отдаленные территории рискуют столкнуться с перебоями в поставках и дальнейшим ростом цен.

Топливный кризис в России разворачивается на фоне систематических атак украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Дефицит горючего уже фиксируется в более чем 60 регионах страны. Проблемы охватили территорию от центральной части РФ до Сибири и Дальнего Востока. В ответ российские власти вводят ограничения на поставку горючего, пересматривают логистические маршруты и ищут возможности для импорта нефтепродуктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после новых ударов по НПЗ россияне начали массово искать в интернете, когда закончится война.

Также "Комметнари" писали, что в Москве вырос страх из-за войны. Экс-спичрайтер Путина объяснил, как удары по РФ изменили настроения россиян.



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Источник: https://biz.nv.ua/ukr/markets/palivna-politika-rosiji-moskva-otrimuvatime-resursi-za-rahunok-regioniv-50620750.html
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