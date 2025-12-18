Виткофф привез Трампу ящик красной икры после встречи с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф после многочасовых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным передал Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края, который получил от россиян.

Виткофф передал Трампу ящик икры после переговоров с Путиным. Фото из открытых источников

В региональном министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что Виткофф впервые отведал икру во время обеда в московском ресторане накануне переговоров с Путиным.

"Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, которую Виткофф отвез Трампу", — говорится в заявлении.

Считается, что эта "взятка" от Путина была изготовлена на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района Хабаровского края и доставлена президенту США.

Переговоры между Путиным, Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером состоялись 2 декабря и продолжались более пяти часов, завершившись уже после полуночи. По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, встреча была "полезной, конструктивной и содержательной". Основной темой разговора стал мирный план США по попытке закончить войну в Украине.

Никаких комментариев от Белого дома, самого Дональда Трампа или Стива Виткоффа по поводу полученной "взятки" в виде красной икры из России не поступало.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников назвал переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным публичным позором. По его словам, их "обмакнули лицом в говно".

Также "Комментарии" писали, что старший сын Трампа Дональд Трамп-младший набросился на Зеленского из-за коррупции и войны в Украине.