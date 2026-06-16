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Россияне в панике после атаки дронов: масштабный пожар на нефтебазе в Краснодарском крае

В Краснодарском крае РФ после атаки беспилотников загорелась нефтебаза у станицы Полтавской.

16 июня 2026, 08:05
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Slava Kot

В Краснодарском крае России в ночь на 16 июня произошел пожар на территории нефтебазы после атаки беспилотников. Инцидент произошел в станице Полтавской Красноармейского района, являющейся одним из важных логистических узлов топливной инфраструктуры российского региона.

Россияне в панике после атаки дронов: масштабный пожар на нефтебазе в Краснодарском крае

Взрывы в России. Фото иллюстративное

О пожаре сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Российские власти традиционно заявили, что возгорание произошло в результате "падения обломков беспилотника". По официальной информации, пострадавших нет, а к ликвидации последствий привлекли более 30-ти спасателей и несколько единиц спецтехники. После удара движение на трассе между станицей Полтавской и хутором Трудоделиковским временно ограничили.

В соцсетях начали распространяться видео и фотографии, на которых видно пламя и густой дым над объектом, а также слышны панические заявления россиян. Местные жители также сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны.

Россияне в панике после атаки дронов: масштабный пожар на нефтебазе в Краснодарском крае - фото 2

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки дронов

Россияне в панике после атаки дронов: масштабный пожар на нефтебазе в Краснодарском крае - фото 2

Густой дым идет нефтебазы в Краснодарском крае после атаки дронов

Нефтебаза в Полтавской области является важной частью топливной логистики юга России. Она принимает нефтепродукты с нефтеперерабатывающих предприятий, в частности связанных с компанией "ЛУКойл", а затем обеспечивает поставки горючего в автозаправочные станции и другие потребители. Именно из Краснодарского региона регулярно запускаются ударные беспилотники на территории Украины, а также базируются авиационные подразделения и объекты обеспечения российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 11 июня взрывы в России фиксировались на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Также "Комментарии" писали, что дроны атаковали Подмосковье и регионы РФ.



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