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Россияне вышли на протесты в Москве: что происходит (ФОТО)

В Москве у Верховного суда силовики задержали более 35 сторонников партии "Яблоко".

17 августа 2026, 15:00
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Slava Kot

В Москве у здания Верховного суда России силовики задержали десятки людей, пришедших поддержать оппозиционную партию "Яблоко". Акция состоялась при рассмотрении апелляции на решение о недопуске политической силы до выборов в Государственную думу РФ.

Россияне вышли на протесты в Москве: что происходит (ФОТО)

Протесты в Москве. Фото из открытых источников

Протесты в Москве

По данным главы московского отделения "Яблоко" Кирилла Гончарова, полиция задержала по меньшей мере 35 человек. Среди них оказались активисты, сторонники партии и кандидат в депутаты Госдумы, 73-летний актер Виктор Балабанов. Он пришел в суд в качестве свидетеля. Кроме того, по словам представителей партии, у мужчины есть кардиостимулятор.

Также правозащитники сообщили о задержании активистки "Яблоко" Евгении Титовой. По словам Гончарова, задержанных доставили в отделы полиции районов Хамовники и Арбат. Представители партии заявили, что правоохранители пытались разогнать собравшихся возле суда людей. Сам же Гончаров назвал задержание необоснованным. Всего на видео по протестам в Москве можно увидеть, что собралось несколько сотен человек.

Россияне вышли на протесты в Москве: что происходит (ФОТО) - фото 2

На протестах в Москве задерживают людей

Россияне вышли на протесты в Москве: что происходит (ФОТО) - фото 2

На протестах в Москве задерживают людей

Напомним, что судебное разбирательство связано с решением об исключении партии "Яблоко" из выборов в Госдуму. 10 августа Верховный суд РФ удовлетворил соответствующий иск, поданный прокремлевской партией "Семья". Ее представитель заявил о якобы наличии признаков экстремизма в предвыборной программе "Яблока".

Кроме того, одной из причин претензий стала позиция партии по войне против Украины. В частности, в программе содержится требование заключить соглашение о прекращении огня. Представители российского Центризбиркома и Росфинмониторинга также обвинили "Яблоко" в получении иностранного финансирования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о протестах в Москве 10 августа, когда Верховный суд принял решение о партии "Яблоко".

Также "Комментарии" писали, что у Путина избирательная паранойя. На какой радикальный шаг идет Кремль из-за низких рейтингов и выборов в России.



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