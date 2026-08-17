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Росіяни вийшли на протести в Москві: що відбувається (ФОТО)

У Москві біля Верховного суду силовики затримали понад 35 прихильників партії "Яблоко".

17 серпня 2026, 15:00
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Slava Kot

У Москві біля будівлі Верховного суду Росії силовики затримали десятки людей, які прийшли підтримати опозиційну партію "Яблоко". Акція відбулася під час розгляду апеляції на рішення про недопуск політичної сили до виборів у Державну думу РФ.

Росіяни вийшли на протести в Москві: що відбувається (ФОТО)

Протести у Москві. Фото з відкритих джерел

Протести у Москві

За даними голови московського відділення "Яблоко" Кирила Гончарова, поліція затримала щонайменше 35 людей. Серед них опинилися активісти, прихильники партії та кандидат у депутати Держдуми, 73-річний актор Віктор Балабанов. Він прийшов до суду як свідок. Крім того, за словами представників партії, чоловік має кардіостимулятор.

Також правозахисники повідомили про затримання активістки "Яблоко" Євгенії Тітової. За словами Гончарова, затриманих доправили до відділів поліції районів Хамовники та Арбат. Представники партії заявили, що правоохоронці намагалися розігнати людей, які зібралися біля суду. Сам же Гончаров назвав затримання необґрунтованими. Загалом на відео з протестів у Москві можна побачити, що зібралося кілька сотень людей.

Росіяни вийшли на протести в Москві: що відбувається (ФОТО) - фото 2

На протестах у Москві затримують людей

Росіяни вийшли на протести в Москві: що відбувається (ФОТО) - фото 2

На протестах у Москві затримують людей

Нагадаємо, що судовий розгляд пов'язаний з рішенням про виключення партії "Яблоко" з виборів до Держдуми. 10 серпня Верховний суд РФ задовольнив відповідний позов, який подала прокремлівська партія "Родина". Її представник заявив про нібито наявність ознак екстремізму у передвиборчій програмі "Яблука".

Крім того, однією з причин претензій стала позиція партії щодо війни проти України. Зокрема, у програмі міститься вимога укласти угоду про припинення вогню. Представники російського Центрвиборчкому та Росфінмоніторингу також звинуватили "Яблоко" в отриманні іноземного фінансування.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про протести у Москві 10 серпня, коли Верховний суд ухвалив рішення щодо партії "Яблуко".

Також "Коментарі" писали, що у Путіна виборча параноя. На який радикальний крок йде Кремль через низькі рейтинги та вибори в Росії.



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