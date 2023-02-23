Российская Федерация прекращает свое существование. Точка, - решение ІІ съезда народных депутатов России

Смена власти в России, изменения в Конституцию и законы о люстрации и свободные медиа-эти, а также другие инициативы обсудили российские оппозиционеры на ІІ съезде народных депутатов, который три дня проходил в Варшаве, пишут "Комментарии".



Оппозиционные в путинский режим депутаты завершили очередной съезд за пределами России

Одним из важных документов, рассматриваемых на съезде, был Революционный акт. Он декларирует принципы переходного периода после падения путинского режима. Над ним, как и над многими другими документами, работали известные российские оппозиционеры, такие как Марк Фейгин, Елена Лукьянова и многие другие.

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Всего в работе съезда приняло участие около 100 делегатов. Во время съезда было принято решение о переименовании России. Делегаты съезда предлагают создать новое государство – Российскую Республику.

Российская Федерация прекращает свое существование. Точка. Создается новая и новая страна получает название Российская Республика, потому что мы считаем, что Российская Федерация дискредитировала себя агрессией, войной, диктатурой, и поэтому нужно создавать страну заново", — проинформировал организатор съезда Илья Пономарев.





Как писали ранее "Комментарии", вся работа депутатов-эмигрантов была направлена на закладывание основ будущей демократической России без Владимира Путина. Также была обсуждена конституция будущего государства переходного периода. В ней закрепят последовательность шагов по переходу от нынешнего авторитарного состояния к будущему демократическому.

Речь шла на страницах "Комментариев" и о том, что в ноябре 2022 года депутаты России провели за пределами РФ первый съезд и приняли обращение "О территориальной целостности Украины". Несколько десятков депутатов-оппозиционеров образовали так называемый парламент переходного периода для осуществления полномочий законодательной власти после окончательного коллапса режима узурпировавшего власть Владимира Путина.