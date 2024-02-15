Пропагандистка из РФ, телеведущая Лера Кудрявцева , которая говорила, что в любое время возьмет в руки автомат и готова воевать, сейчас вряд ли отправится на фронт – ей нужно провести определенную часть времени, передвигаясь с помощью инвалидной коляски.

Лера Кудрявцева (фото из открытых источников)

Как сообщила ведущая в своем Телеграмме, во время съемок одного из шоу, россиянка почувствовала резкую боль в колене. После этого она уехала в больницу, где медики диагностировали знаменитости перелом ноги и разрыв связок.

Пропагандистка, одобряющая намерения Путина уничтожить Украину и ее граждан, теперь обнародовала пост, который должен вызвать жалость, где она искренне удивлена, за что ей нужно пройти эти испытания, ведь она поступает "по совести".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская ведущая попала в скандал из-за своего образа в эфире пропагандистского ТВ. Известная поклонница Путина и российская телеведущая Лера Кудрявцева, выступающая за поддержку военного вторжения, которое хозяин Кремля начал в Украине, по своей воле стала главной героиней конфузной ситуации. Готовясь, чтобы выступить в эфире на канале российских пропагандистов НТВ, ведущая предстала перед зрителями, одетая в сине-желтых тонах (это цвета украинского флага).

Понятно, что жители Российской Федерации лично убедились, что именно так пропагандистка устраивает провокации и стали со всех сторон осуждать Кудрявцеву.

Также "Комментарии" писали о том, что в сеть попало видео, как главная пропагандистка РФ развлекается . Известный телеведущий Дмитрий Гордон посмеялся над главной пропагандисткой и хамкой российского телевидения – Маргаритой Симоньян.

