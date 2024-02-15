logo

BTC/USD

51633.98

ETH/USD

2808.76

LTC/USD

69.65

USD/UAH

38.20

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российская пропагандистка оказалась в инвалидном кресле (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Российская пропагандистка оказалась в инвалидном кресле (ФОТО)

Лера Кудрявцева никак не может понять, почему в ее жизни одни неприятности.

15 февраля 2024, 23:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Пропагандистка из РФ, телеведущая Лера Кудрявцева , которая говорила, что в любое время возьмет в руки автомат и готова воевать, сейчас вряд ли отправится на фронт – ей нужно провести определенную часть времени, передвигаясь с помощью инвалидной коляски.

Российская пропагандистка оказалась в инвалидном кресле (ФОТО)

Лера Кудрявцева (фото из открытых источников)

Как сообщила ведущая в своем Телеграмме, во время съемок одного из шоу, россиянка почувствовала резкую боль в колене. После этого она уехала в больницу, где медики диагностировали знаменитости перелом ноги и разрыв связок.

Пропагандистка, одобряющая намерения Путина уничтожить Украину и ее граждан, теперь обнародовала пост, который должен вызвать жалость, где она искренне удивлена, за что ей нужно пройти эти испытания, ведь она поступает "по совести".

Российская пропагандистка оказалась в инвалидном кресле (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская ведущая попала в скандал из-за своего образа в эфире пропагандистского ТВ. Известная поклонница Путина и российская телеведущая Лера Кудрявцева, выступающая за поддержку военного вторжения, которое хозяин Кремля начал в Украине, по своей воле стала главной героиней конфузной ситуации. Готовясь, чтобы выступить в эфире на канале российских пропагандистов НТВ, ведущая предстала перед зрителями, одетая в сине-желтых тонах (это цвета украинского флага).

Понятно, что жители Российской Федерации лично убедились, что именно так пропагандистка устраивает провокации и стали со всех сторон осуждать Кудрявцеву.

Также "Комментарии" писали о том, что в сеть попало видео, как главная пропагандистка РФ развлекается . Известный телеведущий Дмитрий Гордон посмеялся над главной пропагандисткой и хамкой российского телевидения – Маргаритой Симоньян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости