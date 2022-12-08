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Российские нефтяные танкеры скрывают свое местонахождение

Российские корабли, перевозящие нефть, пытаются обойти санкции Запада и скрывают свое реальное местонахождение.

сегодня, 11:40
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Автор:

Slava Kot

Танкеры с России пытаются скрыть свое местонахождение и таким образом обойти санкции на экспорт нефти. Наблюдая за локацией некоторых кораблей, аналитики пришли к выводу, что они рисуют круги и другие геометрические фигуры, но при просмотре спутниковых снимков оказывается, что танкеров нет по месту геолокации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.

Российские нефтяные танкеры скрывают свое местонахождение

Нефтяной танкер. Фото: из открытых источников

Неправительственная организация Global Fishing Watch (GFW) определила, что российское судно под названием Kapitan Schemilkin (Капитан Щемилкин) совершило два отправления, скрывая свое настоящее местонахождение. Танкер приплыл в Мальту, где находился несколько месяцев, а затем отправился в порты Кипра. Каждый раз русский корабль отправлял ложные данные через систему автоматической идентификации AIS, по которым K apitan S chemilkin плавал в территориальных водах Греции.

Исследование GFW базировалось на спутниковых снимках Европейского космического агентства, показавших, что капитан Шемилкин не находился в местах, указанных в сообщениях системы AIS.

По данным Financial Times, подобные действия предпринимали ранее и другие страны, попавшие под санкции Запада – Венесуэла и Иран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны ЕС договорились установить ценовой потолок для российской нефти, таким образом влияя на экономику РФ.

Также "Комментарии" писали о противоречивых заявлениях венгерского политика, считающего, что ограничение цены на российскую нефть негативно влияет на экономику ЕС. Несмотря на это, из всех стран Европейского Союза именно в Венгрии начался топливный кризис.



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Источник: https://www.ft.com/content/90dcc9b7-3371-411e-9d80-a2be0b4c10ca
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