Российские нефтяные танкеры скрывают свое местонахождение

Танкеры с России пытаются скрыть свое местонахождение и таким образом обойти санкции на экспорт нефти. Наблюдая за локацией некоторых кораблей, аналитики пришли к выводу, что они рисуют круги и другие геометрические фигуры, но при просмотре спутниковых снимков оказывается, что танкеров нет по месту геолокации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.



Нефтяной танкер. Фото: из открытых источников

Неправительственная организация Global Fishing Watch (GFW) определила, что российское судно под названием Kapitan Schemilkin (Капитан Щемилкин) совершило два отправления, скрывая свое настоящее местонахождение. Танкер приплыл в Мальту, где находился несколько месяцев, а затем отправился в порты Кипра. Каждый раз русский корабль отправлял ложные данные через систему автоматической идентификации AIS, по которым K apitan S chemilkin плавал в территориальных водах Греции.

Исследование GFW базировалось на спутниковых снимках Европейского космического агентства, показавших, что капитан Шемилкин не находился в местах, указанных в сообщениях системы AIS.

По данным Financial Times, подобные действия предпринимали ранее и другие страны, попавшие под санкции Запада – Венесуэла и Иран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны ЕС договорились установить ценовой потолок для российской нефти, таким образом влияя на экономику РФ.

Также "Комментарии" писали о противоречивых заявлениях венгерского политика, считающего, что ограничение цены на российскую нефть негативно влияет на экономику ЕС. Несмотря на это, из всех стран Европейского Союза именно в Венгрии начался топливный кризис.

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