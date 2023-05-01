Российские пропагандисты о поступке Си Цзиньпина: это измена или нет

Телефонный разговор лидера Китая Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал возмущение у российских пропагандистов. В сеть попала видеозапись с фрагментом прокремлевского телевидения, где российский пропагандист критикую разговор лидеров обеих стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Антона Геращенко.



Российские пропагандисты удивлены звонком Си в Зеленский. Фото из открытых источнико

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В конце апреля лидер КНР Си Цзиньпин позвонил Владимиру Зеленскому, где сообщил, что Китай не будет активно участвовать в войне и будет пытаться разрешить ситуацию политическим путем. Это впервые китайский лидер побеседовал с украинским президентом с начала российского вторжения.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал отрывок из российского телевидения, где пропагандист Кремля Сергей Мардан жалуется на действия Си Цзиньпина.

"Только на прошлой неделе многие эксперты и политологи, мягко говоря, выражали радость по поводу того, что Си Цзиньпин считает Зеленского марионеткой, и звонить ему не будет. Это наша победа, российская победа. И вдруг это произошло. Это измена или нет?", – рассказывает в эфире российского телевидения пропагандист Сергей Мардан.

Далее кремлевский журналист удивляется поступку китайского лидера.

"Зачем он звонил по телефону нашему врагу? Товарищ Си Цзиньпин, почему ты приехал в Москву и три дня мешал работать Путину? После трех дней в Москве он вернулся в Пекин, и потом решил позвонить Зеленскому. Что нам об этом думать? У нас дружба или нет?", — говорит пропагандист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на решение Норвегии выслать дипломатов РФ.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на скандальное заявление своего посла, подвергшего сомнению суверенитет стран бывшего СССР.