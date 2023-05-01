Российские пропагандисты о поступке Си Цзиньпина: это измена или нет

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Slava Kot
Телефонный разговор лидера Китая Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал возмущение у российских пропагандистов. В сеть попала видеозапись с фрагментом прокремлевского телевидения, где российский пропагандист критикую разговор лидеров обеих стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Антона Геращенко.
Российские пропагандисты удивлены звонком Си в Зеленский. Фото из открытых источнико
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В конце апреля лидер КНР Си Цзиньпин позвонил Владимиру Зеленскому, где сообщил, что Китай не будет активно участвовать в войне и будет пытаться разрешить ситуацию политическим путем. Это впервые китайский лидер побеседовал с украинским президентом с начала российского вторжения.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал отрывок из российского телевидения, где пропагандист Кремля Сергей Мардан жалуется на действия Си Цзиньпина.
Далее кремлевский журналист удивляется поступку китайского лидера.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на решение Норвегии выслать дипломатов РФ.
Также "Комментарии" писали о реакции Китая на скандальное заявление своего посла, подвергшего сомнению суверенитет стран бывшего СССР.
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