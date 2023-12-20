Российский депутат и генерал заявили, что рептилоиды объявили войну России

В российском журнале "Юридическая наука: история и современности" вышла обширная "научная" статья в которой утверждается, что на планете существует разумная форма жизни – рептилоиды, которые вовлечены во всемирный сговор против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



В России депутат и генерал написали статью о рептилоидах. Фото из открытых источников

Издание имеющее аккредитацию в Российском индексе научного цитирования опубликовало материал генерала ФСБ Ивана Миронова, депутата Госдумы Игоря Ананских и нескольких ученых с конспирологическими теориями. В частности, авторы считают, что внеземные существа сегодня находятся в борьбе за передачу власти над землей представителям своей цивилизации. Таким образом, авторы "научной" статьи считают, что рептилоидам "надо уничтожить русское население России".

Помимо русского населения россияне говорят об опасности и для всей планеты.

"Человекоподобные биороботы появились десятки тысяч лет назад из пороха земного и с помощью космических генных технологий распространяют войну, убийства, революции, педофилию, людоедство, наркоманию, а в перспективе планируют уничтожить Землю", — говорится в статье.

В результате авторы материала рекомендуют государству больше обратить внимание на личную жизнь россиян. В частности, они выступают против секса русских женщин с иностранцами, особенно выделяя "негров". По их мнению, это угрожает генам женщины, а также матке в которой живет Бог.

Кроме этого, в "научной" статье делается еще несколько неожиданных выводов: браки нужно разрешить только непорочным женщинам, стриптиз запретить из-за связи с сатанизмом, а демократия создала оральный секс, который вредный из-за рака. Один из авторов российский депутат Игорь Ананских заявил, что направит некоторые инициативы по статье в Госдуму.

Отметим, что авторы статьи не сообщили свой психоневротический статус и не указали, находятся ли на учете в психиатрических учреждениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин допустил прекращение существования России.

Также "Комментарии" писали о Путине, который пообщался со своим двойником в прямом эфире.