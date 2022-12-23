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Российский депутат подает заявление на Путина. Какая причина

Муниципальный депутат Санкт-Петербурга Никита Юферев написал заявление на Путина из-за того, что российский президент замечен в распространении фейков о войне в Украине.

сегодня, 15:55
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Автор:

Slava Kot

На российского диктатора Владимира Путина подали заявление в Генпрокуратуру РФ. Российский депутат Никита Юферев считает, что Путин подпадает под статью Уголовного кодекса о распространении фейков, ведь назвал СВО войной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter чиновника РФ.

Российский депутат подает заявление на Путина. Какая причина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря, российский президент использовал слово "война" в контексте так называемой в России "специальной военной операции" (СВО). За такие слова в Российской Федерации уже были осуждены несколько тысяч человек, утверждает муниципальный депутат Санкт-Петербурга Никита Юферев.

"Наша цель – не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну", — сказал Владимир Путин.

Юферев обратился с соответствующим заявлением в генеральную прокуратуру Российской Федерации по статье 207.3 УК РФ, предусматривающей, что человека могут привлечь к ответственности за распространение фейков о российской армии.

Российский депутат подает заявление на Путина. Какая причина - фото 2Российский депутат подает заявление на Путина. Какая причина - фото 3

Напомним, что Путин, имеющий полный контроль над российскими властями, принял решение запретить использовать слово "война", а называть военные действия в Украине "СВО".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в российских школах приняли новую программу, в которой будут рассказывать на уроках истории о "СВО". Кроме того, на уроках основ безопасности жизнедеятельности будут учить стрелять из автомата и разбирать механизм работы ручных гранат.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский одним поступком разрушил долгосрочные планы Путина и Кремля, когда приехал в Бахмут.



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Источник: https://twitter.com/NikitaYuferev/status/1605972162468368385
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