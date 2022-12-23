Российский депутат подает заявление на Путина. Какая причина

На российского диктатора Владимира Путина подали заявление в Генпрокуратуру РФ. Российский депутат Никита Юферев считает, что Путин подпадает под статью Уголовного кодекса о распространении фейков, ведь назвал СВО войной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter чиновника РФ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря, российский президент использовал слово "война" в контексте так называемой в России "специальной военной операции" (СВО). За такие слова в Российской Федерации уже были осуждены несколько тысяч человек, утверждает муниципальный депутат Санкт-Петербурга Никита Юферев.

"Наша цель – не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну", — сказал Владимир Путин.

Юферев обратился с соответствующим заявлением в генеральную прокуратуру Российской Федерации по статье 207.3 УК РФ, предусматривающей, что человека могут привлечь к ответственности за распространение фейков о российской армии.





Напомним, что Путин, имеющий полный контроль над российскими властями, принял решение запретить использовать слово "война", а называть военные действия в Украине "СВО".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в российских школах приняли новую программу, в которой будут рассказывать на уроках истории о "СВО". Кроме того, на уроках основ безопасности жизнедеятельности будут учить стрелять из автомата и разбирать механизм работы ручных гранат.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский одним поступком разрушил долгосрочные планы Путина и Кремля, когда приехал в Бахмут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!