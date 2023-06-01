Депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с длинной тирадой о необходимости нанести удары Великобритании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Фрэнсиса Скарра.



Российский депутат Андрей Гурулев. Фото из открытых источников

Во время эфира одного из пропагандистских шоу российского телевидения депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в Киеве нет режима, а он находится в США. Российский депутат заявил, что Россия, единственная страна, представляющая угрозу для Соединенных Штатов.

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"Россия — единственная страна, которая может представлять угрозу всей территории США. Только эта угроза заставит всю эту грязь в Вашингтоне опомниться", — сказал Гурулев.

В качестве устрашения российский депутат призвал уничтожить союзника США Великобританию. По его мнению, после таких шагов мир станет иначе воспринимать Россию и начнут уважать ее.

"Давайте уничтожим Британию сразу, не используя наш стратегический ядерный потенциал. И тогда все сразу сядут и начнут с нами как следует говорить", – говорит Андрей Гурулев.

Гурулев не впервые призывает нанести нанесение ударов по территории других стран. Недавно российский депутат говорил о необходимости осуществить ракетную атаку на Аляску, добавив, что СССР во время Второй мировой войны зашел не так далеко, как требовалось.

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