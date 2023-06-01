Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с длинной тирадой о необходимости нанести удары Великобритании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Фрэнсиса Скарра.
Российский депутат Андрей Гурулев. Фото из открытых источников
Во время эфира одного из пропагандистских шоу российского телевидения депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в Киеве нет режима, а он находится в США. Российский депутат заявил, что Россия, единственная страна, представляющая угрозу для Соединенных Штатов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В качестве устрашения российский депутат призвал уничтожить союзника США Великобританию. По его мнению, после таких шагов мир станет иначе воспринимать Россию и начнут уважать ее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев неожиданно назвал вечного врага Российской Федерации.
Также "Комментарии" писали о Пригожине, который критикует детей российской "элиты", однако его собственные дети поют, что они и есть "элита".
Обсуждения
Новости