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Российский посол в США призвал «прекратить играть судьбами людей»

Посол России в США подверг критике американских политиков и средства массовой информации, которые по словам российского дипломата мешают работать обеим странам.

сегодня, 12:15
Автор:
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Slava Kot
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Посол России в США Анатолий Антонов критикует СМИ и американских политиков, которые, по его словам, "играются судьбами людей" и мешают компетентным органам работать над обменом заключенных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Российский посол в США призвал «прекратить играть судьбами людей»

Посол России США Анатолий Антонов. Фото из открытых источников

Анатолий Антонов утверждает, что американские политики нагнетают ситуацию, чем создают плохие условия для сотрудничества между двумя странами.


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"Мы призываем американских политиков и СМИ: дайте компетентным органам двух стран возможность спокойно работать. Прекратите играть судьбами людей и оставьте поиск нужных "резолюций" профессионалам", — сказал Антонов.

Российский дипломат утверждает, что американцы занимаются "охотой" на российских граждан в других странах, которые впоследствии содержатся в своих тюрьмах.

"Россия всегда выступала против "охоты" Вашингтона за россиянами в "чужих" странах. Она требует прекратить эту практику", — утверждает Антонов.

Посол России считает, что администрация США "живет в своем мире" и игнорирует интересы других стран.

Напомним, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкена провел телефонный разговор с плененным американцем Полом Виланом, заключенным в России с 2020 года. Также в марте спецслужбы России схватили американского журналиста Эвана Гершковича. Оба граждана США обвиняются в шпионаже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ назвали три страны, являющиеся главными союзниками Путина в Европе.

Также "Комментарии" писали, что в США критикуют Россию за усиление военного сотрудничества с азиатской страной. Спикер Госдепартамента заявил, что это очередное нарушение резолюции ООН.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-16-23/index.html
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