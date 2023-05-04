logo

BTC/USD

29121.43

ETH/USD

1902.18

LTC/USD

88.37

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский пропагандист Соловьев призывает убить Зеленского (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский пропагандист Соловьев призывает убить Зеленского (ВИДЕО)

Соловьев призвал ответить на атаку по Кремлю и убить президента Украины в Нидерландах.

сегодня, 14:54
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу отреагировал на покушение на Путина в Кремле и призвал убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter журналиста Фрэнсиса Скарра.

Российский пропагандист Соловьев призывает убить Зеленского (ВИДЕО)

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

После падения двух дронов на Кремль российское руководство обвинило Соединенные Штаты в заказе, а Украину в выполнении атаки на резиденцию Путина, которая Москвой трактуется как покушение на жизнь президента России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


К информационным атакам приступила и российская пропаганда, призывающая к ответу. Один из самых крупных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев говорит об убийстве президента Украины.

"Как большая охрана не спасла Сулеймани от американцев, так она не должна спасти и Зеленского. Как наши враги действуют жесточайшими методами, так и мы должны действовать", — говорит Соловьев.

Пропагандист также указал на страну, в которой будет большая угроза жизни украинского лидера.

"Нам безразлично, в какой он стране, и нам безразлично, что Нидерланды являются страной НАТО", — говорит Владимир Соловьев.

Западные эксперты в основном выражали обеспокоенность, что после атак на Кремль Владимир Зеленский может стать мишенью мести для Москвы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 4 мая находится с визитом в Нидерландах, где выступил перед Международным уголовным судом.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в Иране застрелили аятоллу Аббаса-Али Сулеймани.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на мирную "миссию" Папы Римского по окончании войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/francis_scarr/status/1654056867021180930
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!