Российский пропагандист Соловьев призывает убить Зеленского (ВИДЕО)

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу отреагировал на покушение на Путина в Кремле и призвал убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter журналиста Фрэнсиса Скарра.

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

После падения двух дронов на Кремль российское руководство обвинило Соединенные Штаты в заказе, а Украину в выполнении атаки на резиденцию Путина, которая Москвой трактуется как покушение на жизнь президента России.

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К информационным атакам приступила и российская пропаганда, призывающая к ответу. Один из самых крупных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев говорит об убийстве президента Украины.

"Как большая охрана не спасла Сулеймани от американцев, так она не должна спасти и Зеленского. Как наши враги действуют жесточайшими методами, так и мы должны действовать", — говорит Соловьев.

Пропагандист также указал на страну, в которой будет большая угроза жизни украинского лидера.

"Нам безразлично, в какой он стране, и нам безразлично, что Нидерланды являются страной НАТО", — говорит Владимир Соловьев.

Западные эксперты в основном выражали обеспокоенность, что после атак на Кремль Владимир Зеленский может стать мишенью мести для Москвы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 4 мая находится с визитом в Нидерландах, где выступил перед Международным уголовным судом.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в Иране застрелили аятоллу Аббаса-Али Сулеймани.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на мирную "миссию" Папы Римского по окончании войны.