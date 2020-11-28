Российский Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик США

Российский истребитель Су-27 сопроводил над акваторией Черного моря стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом сообщили сегодня, 28 ноября, в Центре управления обороной РФ, пишет Интерфакс.

Фото: из открытых источников

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — рассказали в центре.

Отмечено, что объект идентифицировали как "стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США". Экипаж российского истребителя "сопроводил его над акваторией Черного моря", как сообщили в ведомстве. Российские СМИ пишут, что полет СУ-27 не нарушал международные правила использования воздушного пространства.

Недавно стало известно, что четыре военных корабля, входящих в НАТО, прошли один за другим через Босфор и вышли в Мраморное море.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина в ближайшее время авиационную военную технику будет закупать за рубежом. Кроме того, командующий ВСУ Сергей Дроздов объяснил перспективы Украины в создании собственной военной техники высокого уровня. Он также обозначил проблемы, с которыми столкнется страна после покупки авиационной военной техники у США, как делает Польша.

Напомним, недавно предприятие Bayraktar сообщило о намерении производить беспилотники в Украине в сотрудничестве с "Укроборонпромом". Отмечено, что на предприятиях будут работать украинские специалисты. Рассматривается возможность совместного производства противотанковых комплексов.









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