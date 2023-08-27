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Российские неонацисты из отряда "Русич" отказываются воевать в Украине: они ставят ультиматум Кремлю

Неонацисты из российской военизированной группировки "Русич" заявили, что не будут воевать в Украине, пока Россия не выполнит их условия.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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В Финляндии задержали главу группы "Русич" Яна Петровского, а Украина направила запрос на его экстрадицию и обвиняет россиянина в военных преступлениях. Российские неонацисты из военизированной группировки "Русич" отказываются участвовать в боевых действиях в Украине, пока Кремль не договорится об освободении их лидера.

Российские неонацисты из отряда "Русич" отказываются воевать в Украине: они ставят ультиматум Кремлю

Российский боевик отряда "Русич" Ян Петровский. Фото из открытых источников

Яна Петровского задержали в Финляндии 20 июля, однако общественность узнала об аресте российского лидера неонацистов из группы "Русич" в конце недели. Украина обратилась в Финляндию с запросом об его экстрадиции. На эти события отреагировали другие члены формирования "Русич" и выставили условия Кремлю.


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"Пока ситуация со Славяном (Ян Петровский) не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) — "Русич" прекращает выполнение каких-либо боевых задач", — сообщила пресс-служба ДШРГ "Русич".

Кроме того, российские неонацисты критикуют руководство Кремля и утверждают, что Россия не может защитить россиян.

"Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?", – риторически спрашивают представители российской группировки.

Также неонацисты обвиняют МИД России в том, что они отреагировали на арест Петровского, только после того, как о деле сообщили СМИ. Ни российский консул, ни адвокат его не посетили.

Напомним, что диверсионно-штурмовой разведывательный отряд "Русич" был создан в 2014 году. Ультраправое формирование имеет связи с группой "Вагнера", а его основа состоит из российских неонацистов, подозреваемых в военных преступлениях в Украине. В частности, это касается их деятельности на стороне сепаратистов на Донбассе в 2014 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Пригожина был план на случай своей смерти. Он касается Путина.

Также "Комментарии" писали, что, по мнению белорусской оппозиции, смерть Пригожина стала четким сигналом для Лукашенко.



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Источник: https://t.me/dshrg2/1207
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