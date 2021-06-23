Россию продолжает лихорадить от COVID-19: страна установила новый рекорд смертности

Российская Федерация продолжает превосходить собственные показатели заболеваемости на коронавирус. Так за 22 июня в стране умерло более 500 инфицированных, что стало максимальным показателем с февраля 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс.

Карантин в России - фото: РИА

Российские эпидемиологи сообщают, что за минувшие сутки было зафиксировано 17 594 случаев заражения коронавирусной инфекцией типа "Дельта" и 548 смертей пациентов, которые уже были поражены болезнью.

Также второй день подряд российская столица Москва бьет рекорды смертности от COVID-19 за всю пандемию. За прошлые сутки врачи зафиксировали 88 летальных случаев.

Журналисты утверждают, что новых больных на коронавирус регистрируют во всех 85 регионах страны. Наибольший прирост в Москве (6 534 новых случаев COVID-19 в сутки), Московской области (2 323 новых случая), в Санкт-Петербурге (1 092 больных). В Санкт-Петербурге также зафиксированы самые высокие показатели суточной смертности — 93 летальных случая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 368 тысяч случаев заражений на коронавирус, почти 131 тысяча больных умерли.

Напомним, что недавно правительство Российской Федерации решило усилить карантин в стране в связи с увеличением количества новых случаев заболеваний, связанных с коронавирусом. Все детали в нашем материале.

Добавим, московские власти обязали начать обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг до 15 августа. Кроме этого в Департаменте Здравоохранения города сообщили, что отныне в больницах столицы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным лицам. Такие же ограничения распространятся и на часть московских ресторанов.

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